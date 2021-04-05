Nevşehir Belediyesi sporcusu Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.'si oldu
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Nevşehir Belediyesi sporcusu Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.'si oldu

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Nevşehir Belediyesi sporcusu Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.'si oldu

Spor Tırmanış Küçükler A-B Lider Türkiye Şampiyonası'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.'si oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler A-B Lider Türkiye Şampiyonası hafta sonu Nevşehir'de yapıldı.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tırmanma Duvarı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Nevşehir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Bursa, Adana, Van ve Malatya'dan 44 sporcu katıldı.

Şampiyonada Nevşehir'i ise Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü'nden beş sporcu temsil etti.

Oldukça çekişmeli geçen şampiyona sonunda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından; Küçükler B Erkekler Kategorisinde Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.'si, Bahadır Kağan Kart Türkiye 8.'si ve Küçükler A Kadın Kategorisinde Aybala Elif Özcan Türkiye 5.'si oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da, şampiyonada derece elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: Bültenler

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