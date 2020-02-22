Nevşehir Belediyesi, 'Regaip Kandili özel programı' ile Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacak

22.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:31

Nevşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü hafızların katılımı ile gerçekleştirilecek olan Regaip Kandili Özel Programı'nda, 3 gün boyunca Nevşehirlilere adeta Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunulacak.



Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, 27-29 Şubat tarihleri arasında Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel kandil programı ile manevi coşku içerisinde eda edilecek. Açılışı 27 Şubat Perşembe günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Regaip Kndili Özel Programı'nda; Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Muhammed Jamal, Hacı Bayram-ı Veli İmam Hatibi ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Ahmet Karalı ve ünlü hafızlar Oumar İsmail Diallo ve Mohammad Chouka Kuran-ı Kerim Tilaveti ile Nevşehirlilere unutamayacakları bir gece yaşatacak. Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara şerbet ikramının da yapılacağı gecede ayrıca ünlü Tasavvuf Müziği sanatçısı Turan Erdiren, sevilen ilahileri Nevşehirliler için seslendirecek. Etkinliklerin ikinci günü olan 28 Şubat Cuma günü ise; Hacı Bayram-ı Veli İmam Hatibi ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Ahmet Karalı Alibey Camii'de sabah namazını Nevşehirliler ile birlikte kılacak. Namaz çıkışında ise cami cemaatine börek ve simit ikramında bulunulacak.



29 Şubat Cumartesi günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Karavezir Salonu'nda Uluslararası Öğrenciler Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilerin Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Ödül Töreni gerçekleştirilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA