Nevşehir Belediyesi'nden 500 aileye bayram hediyesi
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Nevşehir Belediyesi'nden 500 aileye bayram hediyesi

Nevşehir Belediyesi tarafından kentteki her mahalleden 20 aileye, Ramazan Bayramı öncesinde hazırlanan hediye paketleri ulaştırıldı.

Nevşehir Belediyesi'nden 500 aileye bayram hediyesi
23.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:28

Nevşehir Belediyesi tarafından kentteki her mahalleden 20 aileye, Ramazan Bayramı öncesinde hazırlanan hediye paketleri ulaştırıldı. Başkan Rasim Arı, bazı mahallelerde eşi Melek Arı ile birlikte hediyelerin dağıtımına katılarak hemşerilerinin bayramlarını tebrik etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından çoğunluğu yalnız yaşayan 50 yaş üstü yaşlılar olmak üzere 500 aile için hediye paketleri hazırlatıldı. İçerisinde Türk kahvesi, gül suyu, lokum, şeker ve karanfil bulunan hediye paketleri Nevşehir Belediyesi görevlilerince ziyaret edilen ailelere ulaştırıldı. İftar öncesinde eşi Melek Arı ile birlikte hediye paketlerinin dağıtımına katılarak bazı mahallelerde ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, hemşerilerinin Ramazan Bayramını tebrik etti. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını geride bırakıyor olmanın burukluğunu yaşarken, Ramazan Bayramı'na ulaşmış olmanın da mutluluğu içinde olduklarını belirten Arı: "Bu yıl, korona virüs salgını nedeniyle farklı bir bayram yaşayacağız. Evlerimizde kalarak, kendimizin, değerli büyüklerimizin ve diğer insanların sağlığını korumuş olacağız. Böyle zorlu bir sınavdan birlikte hareket ederek, kurallara uyarak, inşallah bu sıkıntılı süreci el birliğiyle aşacağız. Tüm hemşerilerimin, gönül coğrafyamızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize, alem-i İslam'a ve bütün insanlığa huzur, barış, sağlık ve merhamet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Bu arada Belediye Başkanı Arı, mahalle ziyaretleri kapsamında Sevgi Evlerini'de ziyaret etti. Arı, eşi Melek Arı ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde Sevgi Evleri'nde kalan çocuk ve gençlere çeşitli hediyeler dağıtarak bayramlarını kutladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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