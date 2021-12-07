Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Savran, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri seçerek oy verdi.

Savran, h?????aber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", yaşamda Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafın önemli bir sanat olduğunu belirten Savran, "Fotoğrafın özelliği sanatçının o anı yakalaması açısından önemli. Fotoğraf o zaman değer buluyor ve bir hikayesi oluyor. Hatta çarpıcı fotoğraflar üzerinden toplumda ses getiren durumlar ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de fotoğrafçılıkta önemli isimler var. Anadolu Ajansı da bu konuda oldukça başarılı muhabirlere sahip. Oylamaya sunulanlar gerçekten çok güzel, seçmekte zorlandım." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Alpaslan Körükcü - Son Dakika Haberleri

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