NEÜ'nün yürüttüğü AB destekli proje kapsamında Cahit Zarifoğlu İlkokulu ziyaret edildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği Avrupa Birliği Erasmus+Projesi "Digi-School"un ilk toplantısı yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği Avrupa Birliği Erasmus+Projesi "Digi-School"un ilk toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından ulusal ve uluslararası paydaşlar, Selçuklu Cahit Zarifoğlu İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Okul Müdürü Murat Kılıç, İngiltere, Slovenya, Slovakya ve Mecidiye İlkokulu'ndan gelen proje paydaşlarına okuldaki eğitim alanlarını tanıtarak bilgi verdi.

NEÜ Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Sarı, projeyle dijital okul modellerini belirleyerek, farklı ülkelerdeki okul uygulamalarından yeni ve geliştirici dijital okul uygulamaları elde ederek eğitime katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Slovenya Maribor Üniversitesi'nden gelen paydaşlardan Prof. Dr. Metka Abersek, Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun eğitim alanlarını çok beğendiğini söyledi.

Abersek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dijital teknolojinin eğitime büyük katkı sağlamasının yanında okulda eğitim görmenin çok önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okullar hayatımızda mutlaka yer almalı. Çünkü biz her ne kadar dijital teknolojiyi çocukların öğrenmesinde kullanıyor olsak da dijital teknoloji bir yere kadar etkili oluyor. Eğitimde okulun önemi çok büyük. Bu okulu ben çok güzel buldum. Bir taraftan bahçesiyle, bilişim odasıyla yani teknolojinin her çeşidinin bulunduğu odaların kullanılmasıyla, üretim yapılan atölyelerdeki elde edilen ürünlerin döner sermayeye katkı sağlamasıyla okulu hem geleneksel hem de modern anlayışın birleştiği bir okul olarak gördüm. Gerçekten çok mutlu oldum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı