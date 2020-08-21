Netflix'te yeni uygulama! Netflix'in ücretsiz sürümü geri geldi mi? Netflix ne gibi fark ile yeni sezonda yer alacak?
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Netflix'te yeni uygulama! Netflix'in ücretsiz sürümü geri geldi mi? Netflix ne gibi fark ile yeni sezonda yer alacak?

Yayınlayacağı dizi ve filmler büyük merakla beklenen Netflix, deneme sürümünü kapatmıştı. Deneme sürümü hangi farkla geri geldi?

Netflix'te yeni uygulama! Netflix'in ücretsiz sürümü geri geldi mi? Netflix ne gibi fark ile yeni sezonda yer alacak?
21.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:10

Netflix Türkiye'de oldukça popüler platform. Koronavirüs döneminde 1 ay ücretsiz deneme sürümünü kaldıran firma, yeni farklar ile deneme sürümünü geri getirdi. Peki Netflix ücretsiz deneme sürümü ne gibi farklar ile geri geldi.

Netflix'te yeni uygulama! Netflix'in ücretsiz sürümü geri geldi mi? Netflix ne gibi fark ile yeni sezonda yer alacak?

NETFLİX'İN DENEME SÜRÜMÜ NEDEN KALDIRILDI?

Deneme sürümü, bir ay boyunca kullanılıp sonraki ay farklı bir ön ödemeli kart ile yeniden kullanılabiliyordu. Bu durumun ülkemizde sıkça tekrarlanması sonucunda bazı önlemler getirilse de sonuç itibariyle deneme sürümü kaldırılmıştı. Bugün yapılan değişiklik bazı kullanıcıları sevindirdi, bazılarını kızdırdı. Artık Netflix deneme sürümü kullanmak isteyenler küçük bir ücret ödeyecek.

Netflix'te yeni uygulama! Netflix'in ücretsiz sürümü geri geldi mi? Netflix ne gibi fark ile yeni sezonda yer alacak?

DENEME SÜRÜMÜ ÜCRETİ NE KADAR?

Deneme sürümüne kayıt olmak isteyenlerin daha önce üyelik işleminde kullanılmamış bir ödeme yöntemine, e-posta adresine ve telefon numarasına ihtiyacı var. Bu şartları karşılıyorsanız 1.99TL ödeyerek 30 gün boyunca platforma erişebiliyorsunuz.

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