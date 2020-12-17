Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu

Netflix'in yeni dizisi Tiny Pretty Things gündeme bomba gibi düştü. 10 bölümden oluşan Tiny Pretty Things, müstehcen bulundu ve eleştiri topladı.

Netflix'in yeni dizisi Tiny Pretty Things Sona Charaipotra ve Dhonielle Clayton'un aynı isme sahip romanından uyarlandı. "Tiny Pretty Things" dizisi 1. sezonuyla 14 Aralık 2020 Pazartesi günü Netflix'te başladı. Dizi başlar başlamaz gündeme de bomba gibi düştü.

Dizideki çoğu sahnenin 'açık' ve 'müstehcen' ve 'gereksiz cinsellik sahneleri'yle dolu olduğuna dair yorumlar Twitter'ın gündemine geldi. Kitaptan uyarlanan Tiny Pretty Things için kitabın hayranları uyarlama için aynı soruyu soruyor: Neden bu kadar çok müstehcen sahnesi var?

"AKTÖRLERİN HER ZAMAN ÇIPLAK OLMASINA GEREK YOK"

Dizi hakkında bir kullanıcı "Tiny Pretty Things'in gerçek anlamda cinsel içerikli olmasına gerek yok" derken bir başka kullanıcı ise "Bu aktörlerin her zaman çıplak olmasına gerek yok" yorumunda bulundu.

TINY PRETTY THINGS KONUSU

Seçkin bir bale okulunda yıldız bir öğrencinin saldırıya uğraması, onun yerini alan öğrencinin ise yalanlar, ihanet ve kıyasıya rekabetle dolu bir dünyaya adım atmasını konu edinen dizinin oyuncu kadrosunda Lauren Holly (Monique Dubois), Kylie Jefferson (Neveah), Casimere Jollette (Bette Whitlaw) gibi isimler rol alıyor.