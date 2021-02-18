Netflix Good Girls 4. sezon ne zaman? Netflix Good Girls 4. sezon fragmanı izle

Good Girls 4. Sezon beklentisini tüm zamanların en üst seviyesine çıkardı. Dizi, ilk olarak 7 Mayıs 2018'de yayınlanmaya başlayan suç, komedi, drama kategorisinde yer alan NBC dizisidir.

GOOD GİRLS 4. SEZONU NE ZAMAN?

Amerikan yapımı olan dizi, Universal Televion tarafından yapımcılığı üstlenilerek Jenna Bans'ın tasarımı ile ortaya çıktı. 2020 Nisan ve Mayıs aylarında NBC ve Hulu tv'de yayınlanan 3. sezonu ile birlikte toplamda 34 bölüme sahip olan dizi 26 Temmuz Pazar günü Netflix Türkiye'de yayında olacak. Dizinin kadrosunda Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman, Reno Wilson ve Manny Montana gibi isimler yer alıyor. Dizinin 4.sezon onayı aldığını da belirtelim. Yapım İMDb'de 26 bin kişi,nin yaptığı oylama ile 7,9'luk puana sahip oldu. Her bölümü 43 dakikadan oluşan dizi, Türkiye'de de seyircisi ile buluşacak.

GOOD GİRLS KONUSU

Banliyöde yaşayan üç anne, mali yıkımdan kurtulmak ve bağımsızlık kazanmak için birlikte yerel bir markete soygun düzenler. Kişisel ve mali krizlerle boğuşan Beth, Ruby ve Annie bir araya gelip hayatlarını yoluna koymaya karar verir. Bunu yapmak için bir marketi soyacaklardır. Tehlikeli bir rakibin tehditleri yüzünden soygunun kuralları değişince Beth ve Annie planlarındaki bu büyük değişikliği Ruby'ye açıklar.

Kızlar kaçmak için bir araba bulur ve gizemli bir görev için yola düşerler. Annie ve Sadie çok önemli bir görüşmeye hazırlanır. Beth, kızının odasında şok edici bir sürprizle karşılaşır. Ruby, iş yerinde zorlu bir müşteriyle uğraşır. Annie, Sadie'yi üzen bir meselede ona yardımcı olur. Beth, Ruby ve Annie, son bir soygun için zaman tükenmeden Rio'yu kurnazca alt edip bağımsızlıklarını kazanmaya çalışırken ne olacağı belli değildir.

Good Girls 4. sezon fragmanı

Good Girls'ün 4. Sezon fragmanı merak konusu oldu. Şu an itibariyle Good Girls 4. Sezon fragmanı yok, ancak önümüzdeki haftalarda kesinlikle değişecek. Mart 2021'in başında gelecek olan çıkış tarihi ile o zamana kadar birinin geleceğini tahmin etmek güvenli olacak ve teaser düşer düşmez hemen sitemizden ulaşabilirsiniz.