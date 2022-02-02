Netflix Games, dünyaca ünlü video oyun yapım şirketi ile anlaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Netflix Games, dünyaca ünlü video oyun yapım şirketi ile anlaştı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Netflix Games, dünyaca ünlü video oyun yapım şirketi ile anlaştı

Netflix'in geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Netflix aboneliğine dahil olan Netflix Games hizmeti, Riot Games'in oyunu da dahil olmak üzere iki adet oyunu kütüphanesine ekledi.

Netflix Games, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. League of Legends'ın spinoff'u olarak piyasaya sürülen Hextech Mayhem ve Dungeon Dwarves, Netflix Games kütüphanesine eklendi.

Netflix aboneleri, Şubat ayı itibariyle Riot Games'in piyasaya sürdüğü League of Legends'ın spinoff oyunu Hextech Mayhem ve Hyper Hippo tarafından geliştirilen Dungeon Dwarves'ı Netflix Games'te oynayabilecekler.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Bu tempolu ritim ve koşu oyununda her etki eşit ve patlayıcı bir tepki alıyor ve çıkan patırtı dinmek bilmiyor. Yordle sihirmayın uzmanı Ziggs rolünü üstlendiğin bu oyunda Piltover mahallelerinin altını üstüne getir!

Netflix Games, dünyaca ünlü video oyun yapım şirketi ile anlaştı

Yalnızca Netflix üyelerinin oynayabileceği Dungeon Dwarves, derin zindanlarda yolunuzu dokunun, bir takım olarak savaşın ve düşmanlarınıza Cücelerin gerçekte neyden yapıldığını gösterin!

Netflix Games, dünyaca ünlü video oyun yapım şirketi ile anlaştı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Riot Games, Netflix, Gamegar,, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title