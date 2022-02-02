Netflix Games, dünyaca ünlü video oyun yapım şirketi ile anlaştı
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Netflix'in geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Netflix aboneliğine dahil olan Netflix Games hizmeti, Riot Games'in oyunu da dahil olmak üzere iki adet oyunu kütüphanesine ekledi.
Netflix Games, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. League of Legends'ın spinoff'u olarak piyasaya sürülen Hextech Mayhem ve Dungeon Dwarves, Netflix Games kütüphanesine eklendi.
Netflix aboneleri, Şubat ayı itibariyle Riot Games'in piyasaya sürdüğü League of Legends'ın spinoff oyunu Hextech Mayhem ve Hyper Hippo tarafından geliştirilen Dungeon Dwarves'ı Netflix Games'te oynayabilecekler.
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Bu tempolu ritim ve koşu oyununda her etki eşit ve patlayıcı bir tepki alıyor ve çıkan patırtı dinmek bilmiyor. Yordle sihirmayın uzmanı Ziggs rolünü üstlendiğin bu oyunda Piltover mahallelerinin altını üstüne getir!
Yalnızca Netflix üyelerinin oynayabileceği Dungeon Dwarves, derin zindanlarda yolunuzu dokunun, bir takım olarak savaşın ve düşmanlarınıza Cücelerin gerçekte neyden yapıldığını gösterin!