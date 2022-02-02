Netflix Games, dünyaca ünlü video oyun yapım şirketi ile anlaştı

Netflix Games, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. League of Legends'ın spinoff'u olarak piyasaya sürülen Hextech Mayhem ve Dungeon Dwarves, Netflix Games kütüphanesine eklendi.

NETFLIX GAMES'E İKİ ADET OYUN EKLENDİ

Netflix aboneleri, Şubat ayı itibariyle Riot Games'in piyasaya sürdüğü League of Legends'ın spinoff oyunu Hextech Mayhem ve Hyper Hippo tarafından geliştirilen Dungeon Dwarves'ı Netflix Games'te oynayabilecekler.

HEXTECH MAYHEM

Bu tempolu ritim ve koşu oyununda her etki eşit ve patlayıcı bir tepki alıyor ve çıkan patırtı dinmek bilmiyor. Yordle sihirmayın uzmanı Ziggs rolünü üstlendiğin bu oyunda Piltover mahallelerinin altını üstüne getir!

DUNGEON DWARVES

Yalnızca Netflix üyelerinin oynayabileceği Dungeon Dwarves, derin zindanlarda yolunuzu dokunun, bir takım olarak savaşın ve düşmanlarınıza Cücelerin gerçekte neyden yapıldığını gösterin!