Netanyahu, BAE Veliaht Prensi ile görüşecek
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Netanyahu, BAE Veliaht Prensi ile görüşecek

12.10.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:35
Netanyahu, BAE Veliaht Prensi ile görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşeceğini açıkladı.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme sürecine ilişkin diplomatik süreç devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü. Netanyahu ve El Nahyan yakın zamanda görüşme gerçekleştirmeye karar verdiklerini açıkladı. Netanyahu, "Dostum Veliaht Prensi ile bu hafta sonu görüştüm ve onu İsrail'e davet ettim. O da beni Abu Dabi'ye davet etti. İlk olarak BAE delegeleri ile İsrail'de görüşeceğiz. Sonrasında ise delegelerimiz BAE'yi ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Yaptığımız görüşmede, turizm, enerji sektörü ve teknolojiye olan yatırımı teşvik etmek için bir araya gelmemiz hakkında konuştuk" dedi. Netanyahu açıklamasında görüşmeye ilişkin net bir tarih belirtmezken Veliaht Prens El Nahyan ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Netanyahu ile iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda ve bölgedeki barış umutları hakkında görüştüklerini kaydetti.

ABD'li yetkililerin eşlik edeceği İsrailli delegeler 18 Ekim'de Bahreyn'i ziyaret ettikten sonra, 20 Ekim'de İsrail'e dönmeden bir gün önce BAE'yi ziyaret edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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