Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı

2 saat süren akşam yemeğinde kahkahalar havada uçuştu.

2 saat süren akşam yemeğinde kahkahalar havada uçuştu. Gökhan Alkan çıkışta muhabirlerin sorularını "Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. Yanımızda büyüklerimiz var, baş başa olduğumuz zaman uzun uzun konuşalım" diyerek yanıtsız bıraktı.;

Nesrin Cavadzade'nin babası da müstakbel damadıyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

"Biz epeydir tanışıyoruz zaten. Anne ve baba olarak kızımıza karışmıyoruz. Onlar mutlu olsunlar, bizim için yeterli."

Kaynak: Hürriyet