Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı
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Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı

12.11.2020 08:36 | Son Güncelleme: 12.11.2020 08:40
Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı

2 saat süren akşam yemeğinde kahkahalar havada uçuştu.

2 saat süren akşam yemeğinde kahkahalar havada uçuştu. Gökhan Alkan çıkışta muhabirlerin sorularını "Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. Yanımızda büyüklerimiz var, baş başa olduğumuz zaman uzun uzun konuşalım" diyerek yanıtsız bıraktı.;

Nesrin Cavadzade'nin babası da müstakbel damadıyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

"Biz epeydir tanışıyoruz zaten. Anne ve baba olarak kızımıza karışmıyoruz. Onlar mutlu olsunlar, bizim için yeterli."

Kaynak: Hürriyet

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