Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı
12.11.2020 08:36 | Son Güncelleme: 12.11.2020 08:40
2 saat süren akşam yemeğinde kahkahalar havada uçuştu.
2 saat süren akşam yemeğinde kahkahalar havada uçuştu. Gökhan Alkan çıkışta muhabirlerin sorularını "Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. Yanımızda büyüklerimiz var, baş başa olduğumuz zaman uzun uzun konuşalım" diyerek yanıtsız bıraktı.;
Nesrin Cavadzade'nin babası da müstakbel damadıyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:
"Biz epeydir tanışıyoruz zaten. Anne ve baba olarak kızımıza karışmıyoruz. Onlar mutlu olsunlar, bizim için yeterli."
Kaynak: Hürriyet