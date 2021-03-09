Nesrin Cavadzade diziden çıkıyor mu? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika ölüyor mu?

Yasak Elma dizisi her Pazartesi FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Nesrin Cavadzade diziden çıkıyor mu? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika ölüyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika Ekinci karakteri öldü mü? Yasak Elma Şahika diziden neden çıkıyor? Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında?

Yasak Elma dizisi her Pazartesi FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Yasak Elma'da yeni sezonla başlayan ayrılık rüzgarları seyirciyi merakta bırakıyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizide sürpriz ayrılık yaşanacak mı? Nesrin Cavadzade diziden çıkıyor mu? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika ölüyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika Ekinci karakteri öldü mü? Yasak Elma Şahika diziden neden çıkıyor? Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

NESRİN CAVADZADE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yeni sezona iddialı başlayan Yasak Elma dizisinden ayrılıklar yaşanmaya başlandı. İlk olarak Talat Bulut, Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan diziden ayrıldı. Henüz Şahika karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLÜYOR MU?

Yasal Elma dizisinde evinde saldırıya uğrayan ve saldıran şahısla mücadele eden Şahika karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Yasak Elma Şahika karakteri ölüyor mu? henüz bilinmiyor. Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu için resmi bir açıklama yapılmamıştır. Nesrin Cavadzade diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade (d. 1 Temmuz 1982, Bakü), Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncularında oyunculuk eğitimi aldı. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir ve Arapça, Japonca öğrenim aşamasındadır.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı.

Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu, Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbi'ni anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali, Ender'in konuşması sonrası Mahmut'tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu'dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.

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