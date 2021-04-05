Afyonkarahisar'da akbaba katliamı
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Afyonkarahisar'da akbaba katliamı

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Afyonkarahisar'da akbaba katliamı 7 akbaba zehirli etlerle telef edildi Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde bulunan kuş türlerinde 7 kara akbaba Afyonkarahisar'da ölü bulundu.

Afyonkarahisar'da akbaba katliamı

7 akbaba zehirli etlerle telef edildi

AFYONKARAHİSAR - Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde bulunan kuş türlerinde 7 kara akbaba Afyonkarahisar'da ölü bulundu. Kuşların yırtıcıları telef etmek için çevreye bırakıldığı düşünülen zehirli etleri yemesi sonucu öldükleri belirlendi.

Olay, İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyü Keçili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, IUCN'nin kırmızı listesinde yer alan koruma statüsünde bulunan kara akbaba türüne ait 4'ü dişi 7 akbaba, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından bırakılan zehirli etleri yemeleri sonucu öldüğü tespit edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirilen kara akbabalar üzerinde inceleme başlatıldı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Hesna Kandır olayın ardından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonunda 7 kara akbabanın öldüğüne dair bir bilgi geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından akbabalar merkezimize getirildiler. Ölüm sebeplerini araştırmak üzere nekropsi yaptık. Ağır bir zehirlenme olduğunu gördük. Muhtemelen fare zehri zehirlenmesi olduğunu düşünmekteyiz. Ama net bilgi etlik araştırma enstitüsü tarafından ortaya çıkarılacaktır. Numunelerimizi oraya göndereceğiz. Akbabalar yeryüzünde leşleri yok ederek salgın hastalıklarının ortaya çıkmasını engellerler. Bu açından da ekolojik dengenin koruyucu rolündeler. Kara akbabalar kırmızı listede olan dünya genelinde nesli tehlike altında ve koruma altında olan bir tür. Ne yazı ki yaşadığımız vaka hem memletimize hem dünyaya ağır bir maliyeti olan vakadır. Üzgünüz bu konuda. Ölen akbabaların 4'ü dişi, 3'ü erkek ve çiftler halinde 200 metrelik bir alanda dağılmış olarak bulundular. Bu hayvanların tam olarak üreme sezonu şuanda. Belki 7 akbaba eşsiz kaldı ya da belki de bu akbabaların yuvalarında yumurtaları vardı onlarda mağdur oldular. Bu şekilde büyük bir katliamın boyutları artıyor" dedi.

Afyonkarahisar'da akbaba katliamı
Afyonkarahisar'da akbaba katliamı
Afyonkarahisar'da akbaba katliamı
Afyonkarahisar'da akbaba katliamı
Afyonkarahisar'da akbaba katliamı
Afyonkarahisar'da akbaba katliamı
Afyonkarahisar'da akbaba katliamı
Afyonkarahisar'da akbaba katliamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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