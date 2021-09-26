Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kartal'da türkülerle anıldı

Kartal Belediyesi, vefatının 9. yılında Neşet Ertaş için anma programı düzenledi. Kartal Kitap Fuarı'nın da ilk gününe denk gelen etkinlikte belgesel yapımcısı, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk'ün hazırladığı "Bozkırın Tezenesi: Neşet Ertaş" belgeseli ile merhum sanatçının hüzünlü yaşam serüveni katılımcılarla buluşurken, sanatçı Cem Çelebi'nin yorumuyla 'Abdaldık' geleneğinin son büyük temsilcisinin türküleri, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

1950'li yıllardan itibaren yaptığı plaklarla, özellikle Orta Anadolu türkülerini ve bozlakları kayıt altına alan; 1960'lı yıllardan itibaren ise bizzat kendisinin yazdığı türküleri seslendiren ve sonrasında türküleri dilden dile gönülden gönüle ulaşan,"Yaşayan İnsan Hazinesi" Neşet Ertaş'ı, Kartal Belediyesi vefatının 9. yıl dönümünde düzenlenen programla andı.

Kartal Kitap Fuarı kapsamında yoğun bir katılımla gerçekleşen anma etkinliğini, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de fuar alanını dolduran kalabalık ile başından sonuna kadar takip etti.

ANMA PROGRAMI DUYGU DOLU ANLARA SAHNE OLDU

Duygu yüklü anlara sahne olan anma programı, ilk olarak belgesel yapımcısı, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk'ün yapımı olan "Bozkırın Tezenesi: Neşet Ertaş" belgeselinin dev ekrana yansıtılması ile başladı. İzleyiciler, Neşet Ertaş'ın acı tatlı hatıralarla dolu hayatını gözlerini kırpmadan seyretti.

İzleyicilerin zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı belgesel filminin ardından bu kez sanatçı Cem Çelebi'nin, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın: "Ahirim Sensin", "Zahidem", "Gönül Dağı", "Bir Bakışta Yaktın Beni" gibi birçok türküsünü seslendirdi.

"BU TARZ ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEYİ MİSYONUMUZ HALİNE GETİRDİK"

Anma konserinin ardından sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Önce sevgili Nebil Özgentürk'ün belgeseliyle sonrasında ise kıymetli Cem Çelebi'nin yorumuyla duygu dolu anlar yaşadık. Neşet Ertaş, ülkemizin büyük bir değeri ve bıraktığı eserlerle içimizde yaşamaya devam ediyor. Bizler de bu tür anma etkinliklerini düzenlemeyi, ülkemizin yetiştirdiği değerli isimleri yaşatmak ve eserlerini genç kuşaklara aktarmayı misyonumuz haline getirdik. Öyle olması gerektiğini, programlarımıza katılım sağlayan komşularımızın gözlerinin içine baktığımızda da görüyoruz. Sevgili Neşet Ertaş'ı vefatının 9. yılında rahmetle anıyor, güzel sesi ile ustamızı bizlere hatırlattığı için de sanatçımız Cem Çelebi'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının ardından sanatçı Cem Çelebi'ye günün anısına bir de plaket takdim etti.