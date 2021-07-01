Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulunun temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulunun temeli atıldı

Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulunun temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Nusaybin ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel tarafından anne ve babası adına yaptırılacak meslek yüksekokulunun temeli törenle atıldı.

Nusaybin ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel tarafından anne ve babası adına yaptırılacak meslek yüksekokulunun temeli törenle atıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulunun temel atma töreni Çatalözü Mahallesinde gerçekleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, törende, gerçekleştirilen her yatırım, başlattıkları her projenin Mardin için büyük önem taşıdığını belirtti.

Hayırsever iş insanı Ömer Özel'in anne ve babasının adlarını taşıyan, devasa bir eğitim yatırımının ilk harcını koymaktan duyduğu büyük heyecanı ifade eden Demirtaş, Mardin'de eğitim alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yapımı gerçekleştirilecek olan meslek yüksekokulumuz tamamlandığında, Nusaybin ilçemiz 4 bin 200 metrekare kapalı alanda hizmet verecek, yeni ve modern bir meslek yüksekokulu binasına kavuşacaktır. Bilinmelidir ki üniversite, sadece bir kampüsten, hizmet binalarından ve sağladığı imkanlardan ibaret değildir. Üniversiteler, bulunduğu kentin kültürüne, sanatına, sosyal ve ekonomik hayatına istikamet çizen müesseselerdir. Bizler yan yana ve omuz omuza durduğumuz sürece; aramıza nifak sokmaya çalışanlar, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaktır. Her ne olursa olsun bu coğrafyada huzur, barış ve kardeşlik türkülerini söylemeye devam edeceğiz."

Hayırsever iş insanı Ömer Özel ise, annesi Neriman ve babası Celal Özel adına Nusaybin'e meslek yüksekokulu kazandırmanın mutluluğunu yaşadığı dile getirdi.

Daha sonra meslek yüksekokulunun temeli atıldı.

Tören, İlçe Müftüsü Usame Anlağan'ın duasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Şentop
Magazin Şevval Şahin Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulunun temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:42:52. #1.15#

title