Neptün Soyer kimdir? Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer kimdir? Neptün Soyer kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetinin başarılı isimlerinden olan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, yaptığı açıklamalarla gündem oluyor. Peki, Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer kimdir? Neptün Soyer nereli? Neptün Soyer kimdir?

Siyaset gündeminde zaman zaman kendine yer bulan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, sosyal medyada da gündem oluyor. Peki, Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer kimdir? Neptün Soyer kimdir? Neptün Soyer nereli?

NEPTÜN SOYER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1966

Kaç yaşında: 54 yıl yaşında

Nereli: Balıkesir

Eşi: Tunç Soyer (e. 1980)

Eğitim: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi

Neptün Soyer, 1966'da Balıkesir'de dünyaya geldi. Soyer, memur bir babanın kızıdır. Neptün, babasının mesleğinden dolayı birçok farklı şehirde okuma fırsatı edindi.

Neptün Soyer, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatında da aktif rol üstlenen Soyer, 1988-1990 yılları arasında İzmir Gümüldür'deki bir otelde çalıştı. Turizm sektöründe yer alan Neptün Soyer, 1991'de Seferihisar'da tatil köyü işletti. Neptün Soyer, bu iş nedeniyle İzmir'in Seferihisar ilçesine yerleşmiştir. Ayrıca Neptün Soyer, 2000-2017 yılları arasında matematik öğretmeni olarak köy ilkokullarında öğretmenlik yapmıştır.

Tunç Soyer ile evli olan Neptün Soyer'in Duygu ve Defne adında iki kızı var.