Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI

Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: TÜRKİYE'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda, İl Özel İdaresi'nce başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda, İl Özel İdaresi'nce başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İş makinelerinin kar tünelleri arasında kaybolduğu çalışmada kar kalınlığı, yer yer 10 metreye ulaşıyor.

Bitlis'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda, kar temizleme çalışmaları, 4 gün önce başladı. 'Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi' kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen, 2 bin 600 rakımlı Nemrut Krater Dağı yolunda yapılan çalışmalar, zorlu geçiyor.

Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Nail Aşit, bölgede kar kalınlığının yer yer 10 metreyi aştığını söyledi. Zorlu çalışma yürütüldüğünü belirten Aşit, 'Yolun yaklaşık yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız. İnşallah 1-2 gün içinde krater gölüne ulaşmış olacağız. Arkadaşlarımız burada çok zor şartlarda çalışıyor. Gerek soğuktan gerekse karın yüksekliğinden ötürü çalışmalarımız zorlukla ilerliyor. İnşallah kazasız belasız 1-2 gün içinde krater gölüne ulaşacağız. Tabi ki Nemrut Krater Gölü turizm için ve ülkemiz için oldukça büyük bir öneme sahip. Burayı da en kısa zamanda açıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar karla mücadele çalışmasında yaklaşık 20 bin kilometrede çalışmamız oldu. Bu yılki son karla mücadelemiz ise Nemrut Krater Gölü'nün yolunda yürütülüyor" dedi.

Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Antony Blinken Yıldırım Akbulut
Magazin Nur Sürer Ebru Şallı Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 11:12:30. #1.15#

title