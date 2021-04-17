Son dakika... NEMRUT'TAKİ KAR TÜNELLERİ, İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI

Son dakika haberi: TÜRKİYE'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda, İl Özel İdaresi'nce başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda, İl Özel İdaresi'nce başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İş makinelerinin kar tünelleri arasında kaybolduğu çalışmada kar kalınlığı, yer yer 10 metreye ulaşıyor.

Bitlis'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda, kar temizleme çalışmaları, 4 gün önce başladı. 'Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi' kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen, 2 bin 600 rakımlı Nemrut Krater Dağı yolunda yapılan çalışmalar, zorlu geçiyor.

Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Nail Aşit, bölgede kar kalınlığının yer yer 10 metreyi aştığını söyledi. Zorlu çalışma yürütüldüğünü belirten Aşit, 'Yolun yaklaşık yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız. İnşallah 1-2 gün içinde krater gölüne ulaşmış olacağız. Arkadaşlarımız burada çok zor şartlarda çalışıyor. Gerek soğuktan gerekse karın yüksekliğinden ötürü çalışmalarımız zorlukla ilerliyor. İnşallah kazasız belasız 1-2 gün içinde krater gölüne ulaşacağız. Tabi ki Nemrut Krater Gölü turizm için ve ülkemiz için oldukça büyük bir öneme sahip. Burayı da en kısa zamanda açıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar karla mücadele çalışmasında yaklaşık 20 bin kilometrede çalışmamız oldu. Bu yılki son karla mücadelemiz ise Nemrut Krater Gölü'nün yolunda yürütülüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı