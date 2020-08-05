Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü düzenlendi
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Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü düzenlendi

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasında yer alan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü düzenlendi.

Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü düzenlendi
05.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:53

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasında yer alan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü düzenlendi.

Nemrut Çanağı yürüyüşüne katılan dernek üyesi 30 doğasever, Nemrut Kalderası'nın ağız genişliği olan 40 kilometreyi 15 saatte yürüdü.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, bölgeyi tanıtmak ve doğaseverlerin ilgisini çekmek amacıyla "Yeryüzü Cenneti" olarak adlandırılan Nemrut Kalderası'nda doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

3 bin metre yükseklikte çanağın etrafını dolaştıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Amacımız burayı tanıtmak. Van Gölü havzasının en güzel yerlerinden birisi de burasıdır. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölüdür. Burada büyük zenginliklere sahibiz. Tüm insanları buraya davet ediyoruz. Burayı gelin görün. Buranın ismi 'Yeryüzü Cenneti Nemrut Krater Gölü'dür. Ayrıca 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' diye bir sloganımız da var. Bu mesajımızı da iletip gidiyoruz."

Nemrut Dağı zirvesine ilk kez çıktığını ifade eden doğasever Tuba Beyhan, "Hem burayı görmek, hem de Van Gölü ile Nemrut Gölü'nün güzelliklerinin korunmasına dikkati çekmek amacıyla bu yürüyüşe katıldım. Bu güzel manzara her şeye bedeldir. Bunu organize eden herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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