Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi
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Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi

Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını 'şimdi tam zamanı' diyerek verdi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Oyuncu Nejat İşler, Sol Parti'nin İstanbul İl Örgütü'ne giderek partiye üye oldu. Üye katılım töreninde açıklamalarda bulunan İşler, "Fikirlerini merak ettiğim insanlarla daha fazla vakit geçirmek için buraya geldim. "Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nejat İşler,Sol Parti PM Üyeleri Bülent Forta ve Alper Taş, İl Başkanı Leyla Koç Üzüm ve partililerin katıldığı törenle birlikte Sol Parti'ye üye oldu. Üye katılım töreninde açıklamalarda bulunan İşler, "Fikirlerini merak ettiğim insanlarla daha fazla vakit geçirmek için buraya geldim" ifadelerini kullandı. İşler, "Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı" dedi.

Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını 'şimdi tam zamanı' diyerek verdi

"ARADI, YOLDAŞLIK EDELİM DEDİ"

İşler'in partilerine üye olması hakkında konuşan SOL Parti PM Üyesi Alper Taş ise, "Nejat İşler duruşu, bakışıyla yüreği bizimle olan bir arkadaşımız" dedi. "Aradı, 'yoldaşlık edelim' dedi bu süreçte. Yoldaşlığı bizim için kıymetli" ifadelerini kullanan Taş, şöyle devam etti:

"Nejat İşler'in SOL Parti'ye üye olmasının anlamı, topluma bir örgütlenme çağrısıdır. Çünkü örgütlenmekten, umuttan başka sermayemiz yok. Ancak örgütlenebilirsek bu siyasal İslamcı, paracı, mülkiyetçi, doğayı sömüren düzeni yenebiliriz."

Konuşmaların ardından Nejat İşler, kendisini Sol Parti üyesi yapan evrakları imzaladı.

Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını 'şimdi tam zamanı' diyerek verdi
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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