Neil Armstrong kimdir? Neil Armstrong nereli? Ay'a ayak basan ilk insan Neil Armstrong hayatı ve biyografisi!

Bir çok ilke imza atan Armstrong, uzaya iki aracın başarıyla yerleştirildiği ilk görevde de yer almıştı. Uzay ile ilgili çalışmalarına devam ederken, üniversitede de eğitim veriyordu. Neil Armstrong uzayda ne kadar kaldı? Neil Armstrong kimdir? Neil Armstrong nereli? Ay'a ayak basan ilk insan Neil Armstrong hayatı ve biyografisi!

NEİL LOUİS ARMSTRONG KİMDİR?

Armstrong, 5 Ağustos 1930'da ABD'nin Ohio eyaletindeki Wapakoneta'da dünyaya geldi. Mavi Lise'de öğrenim görürken uçuş dersleri almaya başladı. 16 yaşındayken ilk uçuş sertifikasını aldı. 17 yaşında, Purdue Üniversitesi'nde havacılık mühendisliği okudu ve MIT'de çalışma şansını varken bunu kabul etmedi. ABD Donanması bursuyla Purdue Üniversitesi'nde havacılık mühendisliği çalışmalarına başladı ve ilk iki yılından sonra, 1949'da, Deniz Kuvvetleri'nde pilotluk eğitimi aldı.

Kore Savaşı'nda görev yapan ünlü astronot, savaş sırasında 78 savaş görevi yaptı. Ordudan 1952'de ayrıldı ve üniversiteye döndü. Daha sonra adı Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) olacak olan, Ulusal Havacılık Danışma Komitesi'ne (NACA) katıldı. Bu devlet kurumu için test pilotu ve mühendis olarak çalışmak da dahil olmak üzere birçok farklı görevde bulundu. Astronot programına katıldı. O ve ailesi Houston, Texas'a taşındı ve Armstrong ilk görevi Gemini VIII için komuta pilotu olarak hizmet verdi. O ve diğer astronot David Scott, 16 Mart 1966'da dünyanın yörüngesine girdiler. Yörüngedeyken, uzay kapsüllerini Gemini Agena aracıyla hedefe yerleştirdiler. Bu, uzaya iki aracın başarıyla yerleştirildiği ilk seferdi. Görev sırasında yaşanan problemler nedeniyle görevlerini kısa kesmek zorunda kaldılar. Görevin başlamasından yaklaşık 11 saat sonra Pasifik Okyanusu'na indiler ve ABD donanması tarafından kurtarıldılar.

AY YÜZEYİNE İLK ADIM ATAN İNSAN OLDU

Armstrong, 1969'da büyük bir görev ile karşı karşıya kaldı. Michael Collins ve Buzz Aldrin ile birlikte NASA'nın ilk insanlı Ay görevinin bir parçası oldu. Ekip, 16 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay aracıyla uzaya fırlatıldı. Görevin komutanı olarak görev yapan Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Buzz Aldrin'le birlikte, Ay Modülünü ay yüzeyine sürükledi ve Collins, Komuta Modülünde kaldı. Saat 10: 56'da, Armstrong Ay Modülünden çıktı.Yaklaşık iki buçuk saat boyunca Armstrong ve Aldrin Ay yüzeyinden örnekler topladı ve deneyler yaptı. Ayrıca kendi ayak izleri de dahil olmak üzere fotoğraflar çektiler. 24 Temmuz 1969'da Dünya'ya geri dönen Apollo 11, Hawaii'nin batısındaki Pasifik Okyanusu'na indi. Mürettebat ve gemi ABD tarafından kurtarıldı ve üç astronot, üç hafta boyunca karantinaya alındı. Armstrong, Özgürlük Madalyası ve Kongre Onur Madalyası da dahil olmak üzere sayısız ödül aldı.

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖRÜ OLARAK ÇALIŞTI

Dünyanın konuştuğu astronot, 1971 yılına kadar NASA'da kaldı ve havacılık alanında yardımcı yönetici olarak çalışmalarda bulundu. NASA'dan ayrıldıktan sonra, Havacılık ve Uzay Mühendisliği profesörü olarak Cincinnati Üniversitesi fakültesine girdi. Armstrong, sekiz yıl üniversitede kalarak, alanında aktif olarak çalışmaya devam etti ve 1982'den 1992'ye kadar Bilgi İşlem Teknolojileri başkanı olarak görev yaptı. 1986'da Challenger faciasının nedeninin araştırıldığı Başkanlık Komisyonu'nun başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılında, "İlk insan: Neil Armstorn'un hayatı" isimli biyografisi yayınlandı.

KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE YAŞAMA VEDA ETTİ

Neil Armstrong, Ağustos 2012'de bypass ameliyatı geçirdi. 25 Ağustos 2012'de 82 yaşındayken, Ohio'daki Cincinnati'de kardiyovasküler işlemlerden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

KIZINI BEYİN TÜMÖRÜ NEDENİYLE KAYBETTİ

Astronot, 28 Ocak 1956'da Janet Shearon ile evlendi. Çocukları Eric 1957'de, Karen da 1959'da dünyaya geldi. Karen, Ocak 1962'de bir beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. Ertesi yıl üçüncü çocukları Mark'ı kucaklarına aldılar. 1994 yılında Janet ile ayrılarak aynı yıl Carol Held Knight ile evlendi.