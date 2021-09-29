Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü görenleri korkutuyor - Haberler
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Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü görenleri korkutuyor

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

İspanya'daki bir kasabada nehrin kenarından geçen halk, gördüğü genç kız yüzüyle dehşete düştü. Gelgitlerle birlikte bir görünüp bir kaybolan heykeli yapan sanatçı, insanlara eylemlerinin kendilerini batırabileceğini ya da su üstüne çıkarabileceğini söylemek istediğini ifade etti.

İspanya'nın Bilbao kasabasında insanlar geçen perşembe günü nehrin yakınından geçerken dehşete düştü. Meksikalı sanatçı Ruben Orozco'nun nehre bıraktığı genç kız yüzüne ait heykel, gelgitlerle birlikte bir görünüp bir kayboluyor.

MESAJ VERMEK İSTEMİŞ

Baskça dilinde Bihar yani "Yarın" ismini alan eser 120 kilo ağırlığında. Sanatçı eseriyle insanlara eylemlerinin kendilerini batırabileceğini ya da su üstünde tutabileceğini söylemeye çalışıyor.

Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü görenleri korkutuyor

"BANA ÜZÜNTÜ VERİYOR"

Kasaba sakini Triana Gil, "İlk başta yüzün sudan bir anda çıkması beni ürküttü ve strese soktu ancak şimdi bana üzüntü veriyor'' dedi.

Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü görenleri korkutuyor

Adını Maria olarak veren başka bir izleyici, başlangıçta heykelin trajik bir geçmiş olayın anıtı olduğunu düşündü. Maria, "Bugün meselenin bu olmadığını öğrendim, ama bence insanlar her biri ona kendi anlamını verebilir" şeklinde konuştu.

Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü görenleri korkutuyor
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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber: Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü görenleri korkutuyor - Haberler
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