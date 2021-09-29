Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü görenleri korkutuyor

İspanya'nın Bilbao kasabasında insanlar geçen perşembe günü nehrin yakınından geçerken dehşete düştü. Meksikalı sanatçı Ruben Orozco'nun nehre bıraktığı genç kız yüzüne ait heykel, gelgitlerle birlikte bir görünüp bir kayboluyor.

MESAJ VERMEK İSTEMİŞ

Baskça dilinde Bihar yani "Yarın" ismini alan eser 120 kilo ağırlığında. Sanatçı eseriyle insanlara eylemlerinin kendilerini batırabileceğini ya da su üstünde tutabileceğini söylemeye çalışıyor.

"BANA ÜZÜNTÜ VERİYOR"

Kasaba sakini Triana Gil, "İlk başta yüzün sudan bir anda çıkması beni ürküttü ve strese soktu ancak şimdi bana üzüntü veriyor'' dedi.

Adını Maria olarak veren başka bir izleyici, başlangıçta heykelin trajik bir geçmiş olayın anıtı olduğunu düşündü. Maria, "Bugün meselenin bu olmadığını öğrendim, ama bence insanlar her biri ona kendi anlamını verebilir" şeklinde konuştu.

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