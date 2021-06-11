Negmar Yalova'da ortaokul binası yapacak
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Negmar Yalova'da ortaokul binası yapacak

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Güncel

Negmar Yalova'da ortaokul binası yapacak Negmar Denizcilik tarafından Yalova'da yapılacak ortaokul binası için protokol imzalandı.

Negmar Yalova'da ortaokul binası yapacak

YALOVA - Negmar Denizcilik tarafından Yalova'da yapılacak ortaokul binası için protokol imzalandı.

Yalova ile Kocaeli arasında feribot hizmeti veren Negmar tarafından Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde 16 derslikli ortaokul yapılması için protokol imzalandı. Bir feribotta gerçekleşen törende Yalova Valisi Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç protokole imza attı.

Vali Erol, hayırseverlerin eğitime katkısının önemine vurgu yaptı. Erol, Negmar'ın yapacağı ortaokul ile beldedeki bir ihtiyacın karşılandığını söyledi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise şehrin geleceğine, eğitimine katkıda bulunan şirket yönetimini tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da, derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu ifade etti. Yeniyol, yapılacak okul için Negmar ailesine teşekkür etti.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, beldede ortaokula ihtiyaç duyduklarını ve bu konuda taşın altına elini koyan Negmar ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, Yalova merkezde yapılacak camiye de destek olmak istediklerini söyleyerek, "Türkiye'nin hizmetine bir ortaokul yapmak bizim için mutluluk verici. İnşallah aynı kadroyla bu okul açılışını yapmayı, öğrencilerin orada eğitim aldığını görmek nasip olur" diye konuştu.

Negmar Yalova'da ortaokul binası yapacak
Negmar Yalova'da ortaokul binası yapacak
Negmar Yalova'da ortaokul binası yapacak
Negmar Yalova'da ortaokul binası yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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