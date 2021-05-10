Nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığı neden olur?

Herkesin günlük hayatında karşılaşabildiği nefes darlığı, birçok hastalığın belirtisi olabilir. Özellikle artan covid vakalarıyla birlikte tedirgin geçirdiğimiz bugünlerde, covid 19 virüsünün direkt olarak solunum yollarına saldırmasıyla birlikte korkutucu bir hal alan nefes darlığı, internette en çok aranan rahatsızlıklar arasında yerini aldı. Peki nefes darlığı neden olur? Nefes darlığı belirtileri nelerdir? Nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığı koronavirüs belirtisi midir?

Koronavirüs vakalarının artış göstermesiyle birlikte nefes darlığı problemi yaşayan birçok kişinin aklına "acaba koronaya mı yakalandım?" sorusu gelmektedir. Nefes darlığı alkol ve sigara tüketimi fazla olan kişilerde görülebileceği gibi başka ciddi rahatsızlıklarında belirtisi olabilir. Nefes darlığı problemi çok farklı faktörlerden kaynaklı olabilir. Zamanında gerekli önlemlerin alınmaması halinde ilerleyen dönemlerde fiziksel aktivitelerde güçlük ve oksijen takviyesi gibi problemlere sebep olabilir. Nefes problemi ile ilgili detaylı bilgilere haberimizde bulabilirsiniz.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes darlığı, nefes alıp verme işleminde zorlanma ya da güçlük durumuna verilen isimdir. Tıbben "dispne" olarak adlandırılan nefes darlığı, başka hastalıklar, psikolojik, aşırı kilo gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Nefes darlığı ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır.

NEFES DARLIĞI KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Herkesin merak ettiği "Nefes darlığı koronavirüs belirtisi midir?" sorusunun cevabı "evet" nefes darlığı koronavirüs belirtisidir. Özellikle solunum yoluyla bulaşan koronavirüs, enfekte olduktan itibaren akciğerlere saldırmaktadır. Bu nedenle nefes darlığına neden olmaktadır. Nefes darlığıyla birlikte, yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı, kuru öksürük, tat ve koku kaybı gibi belirtiler gösteriyorsanız öncelikle bulaş riskine karşı kendinizi karantinaya almanızı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.

NEFES DARLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?.

Nefes darlığı belirtileri sebep olduğu rahatsızlığa göre değişkenlik gösterebilir ancak genellike başlangıcı efor sırasında nefes almada güçlük ya da efor sırasında kalp çarpıntısı, nefes nefese kalma gibi belirtiler göstermektedir.

Nefes darlığının diğer belirtileri;

Parmak uçları ve tırnaklarda morarma

Sırt üstü yatamama

Nefes alamama

Uyku halinde ani uyanma ve uykuda boğulma hissi

Yorgunluk

Bu belirtilerden bir veya daha fazlasını gözlemliyorsanız mutlaka doktor tavsiyesi almanızı öneririz.

NEFES DARLIĞI NEDEN OLUR?

Nefes darlığı genellikle akciğerlerde yaşanılan problemlerden kaynaklı gözlemlenmektedir. Ancak çok ciddi rahatsızlıklarında belirtisi olabilir. Kesin tanı için mutlaka uzman tavsiyesi alınması gerekmektedir. Nefes darlığına en sık rastlanan nedenler arasında sigara ve alkol tüketimi yer almaktadır. Aşırı yüksek rakımlı yerde çalışanların ve hava kirliliği yüksek yerde çalışanların da nefes darlığı problemi yaşadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca maden, mermer ve tekstil işçiliği yapanların da çalışma şartlarına bağlı olarak nefes darlığı yaşadığı bilinmektedir. Nefes darlığı ciddi rahatsızlıklarında belirtisi olabilir.

Nefes darlığına neden olan rahatsızlıklar;

Astım

Koah

Covid19

Emboli

Zatürre

Solunum yolu enfeksiyonları

Akciğer rahatsızlıkları

Kalp rahatsızlıkları

Kansızlık ve kan hastalıkları

NEFES DARLIĞINA NE İYİ GELİR?

Nefes darlığına karşı öncelikle sigara, alkol ve benzeri ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Su tüketiminin arttırılması nefes darlığına karşı yardımcı olabilir. Nefes darlığı rahatsızlığına karşı doğru teşhis ve tedavi hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak uzman tavsiyesi almanızı öneririz. Ancak uzman tavsiyesi alamayacak durumdaysanız doğal ve pratik yöntemler ile nefes darlığının şiddetini azaltabilirsiniz.

Nefes darlığına karşı etkili yöntemler;

Yürüyüş

Nefes darlığına karşı uzmanlar günde en az 20 dakika yürüyüş tavsiye etmektedir. Hareketsizlik ya da aşırı kilo nedeniyle yaşanılan nefes darlığı problemine karşı fayda sağlayacaktır.

Nefes Egzersizleri

Nefes darlığına karşı tavsiye edilen bir diğer yöntem ise nefes egzersizleridir. Ayakta yapılan bu egzersiz burun yoluyla alınan nefes 2-3 saniye tutulduktan sonra geri verilir. Günde 20-25 kez tekrar yapabilirsiniz.

Havuç

Lif açısından zengin olan havuç, nefes darlığı problemine karşı oldukça etkilidir. Yarım bardak havuç suyu, yarım bardak ılık süt ile karıştırılarak tüketilebilir. İçerisine isteğe göre bal eklenebilir. Bu karışım nefes darlığına karşı faydalı olacaktır.

Keçiboynuzu

Birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan keçiboynuzu, nefes darlığı tedavisinde de kullanılmaktadır. Yarım litre su içerisine atılan 5 keçiboynuzu iyice kaynatılır ve soğuduktan sonra 20 gün boyunca yarım su bardağı tüketilmelidir. Diyabet hastalarının kullanması tavsiye edilmemektedir..

Karanfil ve Nane Buharı

Aktarlardan kolayca ulaşabileceğiniz karanfil ve nane yağlarıyla buhar banyosu yapmak nefes darlığı problemine karşı faydalı olacaktır.

Kurtpençesi Çayı

Nefes darlığı tedavisinde kurtpençesi çayı oldukça faydalıdır. Bir tutam kurtpençesini iyice kaynatıp aç karnına tüketmeniz halinde nefes darlığına karşı etkili olacaktır.