Nedim Hançer: Televizyonlar reyting kurbanı dizlerle dolu

Nedim Hançer, "Televizyon dünyası, reyting kurbanı olan dizilerle dolu. İstenileni veremeyen diziler birer birer final yoluna giriyor. Bu konuya hakimiyeti birçok kişi bilmektedir. Büyük umutlarla başlanılan dizilerin, hüsrana uğramasının birden fazla nedenin olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Özellikle, Kırmızı Kamyon dizisi, oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik ve Nilay Deniz gibi güçlü isimler olmasına rağmen, hikayesinin beklenileni vermemesi nedeniyle, final yaptı."

Nedim Hançer sözlerine şöyle devam etti; "Dizinin ilk tanıtımdan itibaren reytinglerde istenileni alamayacak demiştim. Türk halkı her ne kadar kahramanlık hikayeleri sevse de kendinden bir parça bulmalıydı ancak olmadı. Yine sezona güzel umutlarla başlayan, kadrosunda Ceren Moray ve Elçin Sangu gibi, Türkiye'nin çok sevdiği isimleri barındırmasına rağmen, reytinglerde hüsrana uğrayan Yalancılar ve Mumları dizisinin de zayıf hikayesi nedeniyle final yaptığını gördük. Bazı diziler nasıl olsa oyuncular tanınmış, kesin reyting getirir diye düşünülerek çekiliyor. Ancak oyuncuyu oyuncu yapan senaryodur, izleyiciyi de ekranda tutan oyuncunun o senaryoyu nasıl oynadığıdır."

Son zamanlarda başlayan çoğu dizinin, erken final görmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Nedim Hançer, "ileri günlerde de final haberler i almamız kaçınılmaz" diye ekledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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