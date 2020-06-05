Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
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Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi

Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının gerekçesini açıkladı. Azap, "İllerdeki pandemi kurulları vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var" dedi.

05.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:31

Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, 1 Haziran'da kısıtlamaların büyük oranda kaldırılmasına rağmen bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının gerekçesini açıkladı. Prof. Azap, "İllerdeki pandemi kurulları vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var" dedi.

GAZİANTEP, DİYARBAKIR, ANKARA'DA ARTIŞ VAR

Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programına katıldı. Serap Belet Douillet ve Selçuk Tepeli'nin sorularını yanıtlayan, Prof. Azap, normalleşme takviminin ardından gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Azap, "İllerdeki pandemi kurulları ve il sağlık müdürlükleri belli illerde vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var" ifadelerini kullandı.

"SALGIN İSTANBUL'DA KONTROL ALTINA ALINDI"

Salgının başlangıcında vakaların büyük bir kısmı İstanbul'daydı. İstanbul çok büyük bir il olduğu için, sayılar Türkiye'yi çok etkiliyordu. Türkiye'ye baktığınızda İstanbul sayılarını görüyordunuz aslında. İstanbul'da salgının kontrol altına alındığını göz önüne alırsak Türkiye'nin geri kalanını görmeye başladık.

"BAZI İLLERDE SALGIN YENİ BAŞLIYOR OALBİLİR"

İstanbul'un 1-1.5 ay önce tamamladığı salgın eğrisi bazı illerimiz için yeni başlıyor olabilir. Bunu dikkatlice takip etmek gerekir. Sayın Sağlık Bakanı "İkinci dalgayı beklemiyoruz" dedi. Bu önümüzdeki birkaç aylık dönem için yapılmış bir değerlendirme. Bu birkaç aylık dönemde vaka sayılarında belirgin bir düşüş olmasa dahil artış da beklemiyoruz.

Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Haber Yorumları (4)
ONUR: Saçmalığa bak toplu taşımada ayakta yolcu al akşama meyhaneye git otur ordan cafeye git ordan avm ye alışverişe ama hafta sonu sokağa cikmak yasak tamamen saçmalık
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ANKARA: birşey ya vardır ya yoktur böyle saçmalık yok her yeri aç sonra salgın çoğalıyor.
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MEHMET: Nasıl olurda ikinci dalga beklemiyoruz denilebilir ki, dış ülkelere uçuşlar başlyor otobüs seyahetleri başlıyor gümrük kapıları açılıyor
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