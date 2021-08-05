Neden kilo veremiyorum? Kilo verememe sebepleri! Beklediğiniz kadar kilo vermemenizin yaygın nedenleri!

Kilo vereceğiniz zaman vücudunuz savaşır. İlk aşamada, fazla çaba harcamadan oldukça fazla kilo verebilirsiniz. Ancak kilo kaybı bir süre sonra yavaşlayabilir veya tamamen durabilir. Birbirinden farklı sebep ve sonuçları bir araya getirerek Neden kilo veremiyorum? Kilo verememe sebepleri! Beklediğiniz kadar kilo vermemenizin yaygın nedenleri! sorularının yanıtlarını sizler için derledik. D vitamini eksikliği kilo verememeyi etkiler mi?

Neden kilo veremiyorum? sorusu pek çok kişi tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vücut ağırlığı birkaç kilo dalgalanma eğilimindedir. Bir kilo kaybı sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, henüz endişelenmemelisiniz. İşte, Neden kilo veremiyorum? Kilo verememe sebepleri! Beklediğiniz kadar kilo vermemenizin yaygın nedenleri! Peki, D vitamini eksikliği kilo verememeyi etkiler mi?

KİLO VEREMEME SEBEPLERİ

Kilo kaybı platosu, kas artışı, sindirilmemiş yiyecekler ve vücut suyundaki dalgalanmalarla açıklanabilir. Tartı yerinden oynamıyorsa, hala yağ kaybediyor olabilirsiniz.

Kilonuzun birkaç gün (veya haftalarca) değişmemesi inanılmaz derecede yaygın bir durumdur. Bu, yağ kaybetmediğiniz anlamına gelmez. Yağ kaybı, yediğiniz yiyeceklere bağlıdır ve hormonların da vücudunuzun ne kadar su tuttuğu (özellikle kadınlarda) üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

Yağ kaybederken kas kazanmak da oldukça mümkündür. Bu, özellikle yakın zamanda egzersiz yapmaya başladıysanız mümkün olan bir durumdur.

Bu iyi bir şeydir çünkü gerçekten kaybetmek istediğiniz şey sadece kilo değil vücut yağınız.

İlerlemenizi ölçmek için ölçekten başka bir şey kullanmak iyi bir fikirdir. Örneğin, ayda bir kez bel çevrenizi ve vücut yağ yüzdenizi ölçün.

Ayrıca kıyafetlerinizin ne kadar iyi oturduğu ve aynada kendinizi nasıl gördüğünüz de çok şey anlatabilir.

Kilonuz 1-2 haftadan daha uzun bir süre aynı noktada sabitlenmedikçe, muhtemelen hiçbir şey için endişelenmenize gerek yoktur.

Kilo vermeye çalışırken bir yemek günlüğü tutmak yardımcı olabilir.

Kilo vermeye çalışıyorsanız, farkındalık inanılmaz derecede önemlidir. Pek çok insan gerçekten ne kadar yediklerini bilmiyor.

Araştırmalar, yiyecek alımınızı takip etmenin kilo kaybına yardımcı olduğunu gösteriyor. Yemek günlüklerini kullanan veya yemeklerini sürekli fotoğraflayan kişiler, kullanmayanlara göre daha fazla kilo veriyor.

Düşük protein alımı, kilo verme çabalarınızı durma noktasına getirebilir. Bol proteinli besinler tüketmeye özen gösterin.

Aldığınız kalorilerin %25-30'unda protein yemek, metabolizmayı günde 80-100 kalori artırabilir ve otomatik olarak günde birkaç yüz daha az kalori yemenizi sağlayabilir. Ayrıca, abur cubur yeme isteğini ve atıştırma isteğini büyük ölçüde azaltabilir.

Kilo kaybınız durmuş gibi görünüyorsa, çok fazla kalori tüketiyor olabilirsiniz. İnsanlar genellikle kalori alımlarını abartırlar.

Bunun sizin için geçerli olmadığını düşünebilirsiniz, ancak çalışmaların sürekli olarak insanların kalori alımlarını önemli miktarda hafife alma eğiliminde olduğunu gösterdiğini unutmayın.

Kilo veremiyorsanız, bir süre yiyeceklerinizi tartmayı ve kalorilerinizi takip etmeyi denemelisiniz. Bunun için kalori sayaçları olan uygulamalar bulunmaktadır.

Diyetinizi sağlıklı gıdalara dayandırdığınızdan emin olun. Çok fazla işlenmiş gıda yemek, kilo verme başarınızı olumsuz etkileyebilir.

Sağlıklı gıdaları yemek, sağlığınızı iyileştirebilir ve iştahınızı düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu gıdalar, yüksek oranda işlenmiş muadillerinden çok daha fazla doyurucu olma eğilimindedir.

"Sağlıklı gıdalar" olarak etiketlenen birçok işlenmiş gıdanın gerçekten sağlıklı olmadığını unutmayın. Paketin üzerindeki malzemeleri okuduğunuzdan emin olun ve ekstra karbonhidrat içeren yiyeceklere dikkat edin.

Ağırlık antrenmanı, yağ kaybetmenin etkili bir yoludur. Genellikle kilo kaybıyla ilişkili kas kütlesi kaybını önler ve uzun süreli yağ kaybının korunmasına yardımcı olur.

Kilo verirken yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, ağırlık kaldırma gibi bir çeşit direnç antrenmanı yapmaktır.

Bu, egzersiz yapmıyorsanız genellikle vücut yağıyla birlikte yakılan kas kütlesini korumanıza yardımcı olabilir.

Ağırlık kaldırmak ayrıca metabolik yavaşlamayı önlemeye yardımcı olabilir ve vücudunuzun tonda ve kaslı kalmasını sağlayabilir.

Sık sık yemek yerseniz, kilo verme yolculuğunuzun durma noktasına gelmesinin nedeni bu olabilir.

Aşırı yeme, genellikle vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla miktarda gıdayı hızla yemeyi içerir.

Bu, kilo vermeye çalışan birçok insan için önemli bir sorun olabilir. Bazıları yüksek oranda işlenmiş gıdalara, bazıları ise fındık, fıstık ezmesi, bitter çikolata, peynir vb. gibi nispeten sağlıklı gıdalara tıkınır. Bir şey "sağlıklı" olarak kabul edilse bile, kalorisi yine de sayılır.

Düzenli olarak kardiyo yapmaya çalışın. Özellikle orta bölgenizdeki yağları yakmanıza yardımcı olur. Egzersiz eksikliği, kilo kaybı sorununun bir nedeni olabilir.

Kardiyo veya aerobik egzersiz olarak da bilinen kardiyovasküler egzersiz, kalp atış hızınızı artıran herhangi bir egzersiz türüdür. Koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi aktiviteleri içerir.

Sağlığınızı iyileştirmenin en etkili yollarından biridir. Ayrıca organlarınızın etrafında biriken ve hastalığa neden olan zararlı viseral yağ olan göbek yağını yakmada çok etkilidir.

Tüm şekerli içeceklerden kaçınmak mükemmel bir kilo verme stratejisidir. Genellikle bir kişinin kalori alımının önemli bir bölümünü oluştururlar.

Şekerli içecekler, gıda arzında önemli ölçüde şişmanlatıcı maddelerdir. Beyniniz, diğer yiyeceklerden daha az yemenizi sağlayarak içlerindeki kalorileri telafi etme.

Bu sadece Kola ve meyve suyu gibi şekerli içecekler için geçerli değildir. Aynı zamanda enerji içeceği gibi şeker yüklü "daha ??sağlıklı" içecekler için de geçerlidir.

Kaliteli uyku eksikliği obezite için güçlü bir risk faktörüdür. Ayrıca kilo verme sürecini de engelleyebilir.

İyi bir uyku, kilonuz kadar fiziksel ve zihinsel sağlığınız için de en önemli faktörlerden biridir.

Araştırmalar, kötü uykunun obezite için en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu gösteriyor . Yetersiz uykuya sahip yetişkinler ve çocuklar, obezite gelişimi için sırasıyla %55 ve %89 daha fazla risk taşırlar.