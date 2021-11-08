Neco kimdir? Neco kaç yaşındadır?

Neco kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Neco sahne adıyla bildiğimiz Tahir Nejat Özyılmazel 1948 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. Peki, ünlü sanatçı Neco kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Neco'nun hayatı, evlilikleri ve çocukları hakkında tüm merak edilenler haberimizde..

NECO KİMDİR?

Neco, asıl adı Tahir Nejat Özyılmazel'dir. 1948 yılında Yozgat'ta doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1964 yılında Altınparmaklar orkestrası ile müzik hayatı başladı.

1964 yılında Altınparmaklar orkestrası ile müzik hayatı başladı. 1965 – 1966 yıllarında Çizgiler Orkestrasıyla çalıştı.

1967 yılında TRT Stüdyolarında ilk canlı yayını Silüetler orkestrası ile gerçekleştirdi. 1967 yaz sonunda Murat Ses, Aziz Azmet ve Aydın Daruga ile birlikte Silüetler Orkestrasından ayrılıp " Moğolları yılın kış sezonunda Aydemir Mete orkestrası ile çalışmaya başladı. 1968 yılında o günlerin ünlü orkestralarından İlhan Feyman orkestrasına katıldı. İstanbul radyosunda ilk radyo emisyon programını bu gurup ile 1968 yılının şubat ayında geçekleştirirken "Neco" adı ilk defa buradan İlhan Feyman tarafından söylenmiştir.

1969 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu orkestrasına katıldı. 1970 yılı sonlarında Şerif Yüzbaşıoğlundan ayrılan gurup ile İstanbul Gelişim Orkestrasını kuruluşunda yer aldı.

1976 yılında neco'nun yurtdışı festival, yarışma ve konserleri başladı.

1976 – Sopot Uluslararası Müzik Festivali ( Polonya ) En iyi şarkıcı ve 2.lik ödülü.

1976 – İstanbul 1.Uluslararası Müzik Festivali ; 1. lik ödülü

1977 – Bratislava Müzik Festivali misafir sanatçı.

1978 – Altın Orfe Müzik Festivali; En iyi şarkıcı ve 2.lik ödülü

1982 – Eurovision Şarkı Yarışması/ Hani adlı eser ile İngiltere/ Haregate'de 19 puan ile 15 sırada yer aldı.

1982 – Haziran/ Seul Müzik Festivali En değerli şarkıcı ve 3.lük ödülü.

1986 – 1.Çeşme Uluslararası Müzik Festivali/ 1.lik ödülü.

Filmleri :

1976 – Şoför Mehmet

1977 – Gülünüz Güldürünüz

1984 – Bizim Sokak

1984 – Gülümseyen Dünya

2000 – Sefiller Yılın En İyi Müzikali

2001 – 2004 – Tatlı Hayat (Dizi)

2007 2011 – Kurtlar Vadisi Pusu

2010 – Gelecekten Bir Gün

Albümleri :

1977 – Neco Mucizesi

1979 – Dört Mevsim

1984 – Bugün ve Yarınlara

1989 – Hayallerimi Bırak

1991 – Hafif Hafif

45'lik Plakları :

1974 – Gülmeyi Unutan Adam/ Ne Bu halimiz Böyle

1975 – Onlar/ Pam Pam

1976 – Pembe Panter/ Kızmayın Bana

1976 – O Sabah/ Nefret

1977 – Seni Bana Katsam/ Kıyamet Günü

1978 – Artist/ Sen Kimsin

1979- Vay Vay/ Vatanım

AYŞE ÖZYILMAZEL'İN BABASI

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyesidir ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde birçok kez yöneticilik görevinde bulunmuştur. 20 Ocak 1975'te Oya Germen ile evlenmiştir. Bu evliliğinden iki kızı vardır: 15 Ağustos 1978 doğumlu Zeynep Özyılmazel ve 24 Ekim 1979 doğumlu köşe yazarı olan Ayşe Özyılmazel.

İDİL ERGE'DEN 1 OĞLU BİR KIZI VARDIR

12 Ekim 2007'de Oya Germen'den boşanan Neco, 13 Nisan 2008'de İdil Erge'yle nikah masasına oturmuştur. Bu evlilikten 10 Kasım 2008 doğumlu kızı Leyla Özyılmazel dünyaya gelmiştir. İdil Ege'den bir de oğlu vardır. Oğluna kendi ismini veren Neco, oğlunun adını Ali Nejat koymuştur.

TATLI HAYAT DİZİSİNDE 3 SEZON ROL ALDI

2002-2004 tarihleri arasında üç sezon boyunca Tatlı Hayat adlı Show TV'de yayınlanan dizisinde Türkân Şoray, Haluk Bilginer ve Çolpan İlhan gibi kendisi gibi usta sanatçılarla birlikte rol almıştır. Sanatçının ayrıca iki de sinema filmi vardır. Necolive.com adlı bir internet sitesi vardır.

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