Neco kimdir? Neco kaç yaşındadır?
Magazin dünyasında merak edilen isimler arasında yerini alan Neco hakkında Neco kimdir? Neco kaç yaşındadır? sorularının yanıtı merak ediliyor.
Neco kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Neco sahne adıyla bildiğimiz Tahir Nejat Özyılmazel 1948 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. Peki, ünlü sanatçı Neco kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Neco'nun hayatı, evlilikleri ve çocukları hakkında tüm merak edilenler haberimizde..
Neco, asıl adı Tahir Nejat Özyılmazel'dir. 1948 yılında Yozgat'ta doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1964 yılında Altınparmaklar orkestrası ile müzik hayatı başladı.
1964 yılında Altınparmaklar orkestrası ile müzik hayatı başladı. 1965 – 1966 yıllarında Çizgiler Orkestrasıyla çalıştı.
1967 yılında TRT Stüdyolarında ilk canlı yayını Silüetler orkestrası ile gerçekleştirdi. 1967 yaz sonunda Murat Ses, Aziz Azmet ve Aydın Daruga ile birlikte Silüetler Orkestrasından ayrılıp " Moğolları yılın kış sezonunda Aydemir Mete orkestrası ile çalışmaya başladı. 1968 yılında o günlerin ünlü orkestralarından İlhan Feyman orkestrasına katıldı. İstanbul radyosunda ilk radyo emisyon programını bu gurup ile 1968 yılının şubat ayında geçekleştirirken "Neco" adı ilk defa buradan İlhan Feyman tarafından söylenmiştir.
1969 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu orkestrasına katıldı. 1970 yılı sonlarında Şerif Yüzbaşıoğlundan ayrılan gurup ile İstanbul Gelişim Orkestrasını kuruluşunda yer aldı.
1976 yılında neco'nun yurtdışı festival, yarışma ve konserleri başladı.
- 1976 – Sopot Uluslararası Müzik Festivali ( Polonya ) En iyi şarkıcı ve 2.lik ödülü.
- 1976 – İstanbul 1.Uluslararası Müzik Festivali ; 1. lik ödülü
- 1977 – Bratislava Müzik Festivali misafir sanatçı.
- 1978 – Altın Orfe Müzik Festivali; En iyi şarkıcı ve 2.lik ödülü
- 1982 – Eurovision Şarkı Yarışması/ Hani adlı eser ile İngiltere/ Haregate'de 19 puan ile 15 sırada yer aldı.
- 1982 – Haziran/ Seul Müzik Festivali En değerli şarkıcı ve 3.lük ödülü.
- 1986 – 1.Çeşme Uluslararası Müzik Festivali/ 1.lik ödülü.
Filmleri :
- 1976 – Şoför Mehmet
- 1977 – Gülünüz Güldürünüz
- 1984 – Bizim Sokak
- 1984 – Gülümseyen Dünya
- 2000 – Sefiller Yılın En İyi Müzikali
- 2001 – 2004 – Tatlı Hayat (Dizi)
- 2007 2011 – Kurtlar Vadisi Pusu
- 2010 – Gelecekten Bir Gün
Albümleri :
- 1977 – Neco Mucizesi
- 1979 – Dört Mevsim
- 1984 – Bugün ve Yarınlara
- 1989 – Hayallerimi Bırak
- 1991 – Hafif Hafif
45'lik Plakları :
- 1974 – Gülmeyi Unutan Adam/ Ne Bu halimiz Böyle
- 1975 – Onlar/ Pam Pam
- 1976 – Pembe Panter/ Kızmayın Bana
- 1976 – O Sabah/ Nefret
- 1977 – Seni Bana Katsam/ Kıyamet Günü
- 1978 – Artist/ Sen Kimsin
- 1979- Vay Vay/ Vatanım
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyesidir ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde birçok kez yöneticilik görevinde bulunmuştur. 20 Ocak 1975'te Oya Germen ile evlenmiştir. Bu evliliğinden iki kızı vardır: 15 Ağustos 1978 doğumlu Zeynep Özyılmazel ve 24 Ekim 1979 doğumlu köşe yazarı olan Ayşe Özyılmazel.
12 Ekim 2007'de Oya Germen'den boşanan Neco, 13 Nisan 2008'de İdil Erge'yle nikah masasına oturmuştur. Bu evlilikten 10 Kasım 2008 doğumlu kızı Leyla Özyılmazel dünyaya gelmiştir. İdil Ege'den bir de oğlu vardır. Oğluna kendi ismini veren Neco, oğlunun adını Ali Nejat koymuştur.
2002-2004 tarihleri arasında üç sezon boyunca Tatlı Hayat adlı Show TV'de yayınlanan dizisinde Türkân Şoray, Haluk Bilginer ve Çolpan İlhan gibi kendisi gibi usta sanatçılarla birlikte rol almıştır. Sanatçının ayrıca iki de sinema filmi vardır. Necolive.com adlı bir internet sitesi vardır.