Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, nereli?
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Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, nereli?

10.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:25
Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, nereli?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Necmettin Ünal kaç yaşında, nereli?

2020 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, nereli?

NECMETTİN ÜNAL KİMDİR?

Profesör Doktor Necmettin Ünal, 1961 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun oldu. 2.5 sene Turhal'da hükümet tabipliği yaptı. Ankara Hastanesi'nde anestezi asistanlığı görevini gerçekleştirdi. Sonrasında istifa etti. Birinci TUS sınavına girdi. Tek tercih olarak anesteziyi yazdı. İlk tercihi olan Ankara Tıp Anestezi'yi kazandı. Asistanlığını Rotherdam Üniversitesi Yoğun Bakım Bölümü'nde yaptı. Uzman doktor olduktan sonra Ankara Tıp Fakültesinde kaldı. Uzman olduktan kısa sonra yurt dışındaki işleri tamamlamak için bir süreliğine yine Rotherdam'a gitti. Bir süre daha orada çalıştı, araştırmalarını tamamladı.

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