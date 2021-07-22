Necla Nazır kimdir? Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır biyografisi!
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Necla Nazır kimdir? Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır biyografisi!

Necla Nazır kimdir? Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır biyografisi!
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16 yaşında "sinema güzeli" olarak tanınan Necla Nazır önceleri fabrikada işçi olarak çalıştı. Daha sonra Yeşilçam'ın güzel ve masum yüzlü oyuncusu oldu. Bir tane de albüm çıkardı. Ferdi Tayfur ile evlenen Necla Nazır'ın Tuğçe isminde bir kızı var. Çift günümüzde birlikte değiller. Necla Nazır günümüzde bir televizyon kanalında "Hanımlar Buyurun" isimli programı sunmaktadır. Peki, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı olan Necla Nazır kimdir? Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır mesleği nedir?

Ferdi Tayfur ile evlenen Necla Nazır'ın Tuğçe isminde bir kızı var. Çift günümüzde birlikte değiller. Necla Nazır günümüzde bir televizyon kanalında "Hanımlar Buyurun" isimli programı sunmaktadır. Peki, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı olan Necla Nazır kimdir? Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır mesleği nedir? Necla Nazır hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NECLA NAZIR KİMDİR?

Necla Nazır (d. 16 Nisan 1956, İskeçe) Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı.

16 yaşında "sinema güzeli" olarak tanınan Necla Nazır önceleri fabrikada işçi olarak çalıştı. Daha sonra Yeşilçam'ın güzel ve masum yüzlü oyuncusu oldu. Bir tane de albüm çıkardı.

Ferdi Tayfur ile evlenen Necla Nazır'ın Tuğçe isminde bir kızı var. Çift günümüzde birlikte değiller.

Necla Nazır günümüzde bir televizyon kanalında "Hanımlar Buyurun" isimli programı sunmaktadır.

OYNADIĞI FİLMLER

• Hakkını Helal Et (2008) TV dizisi

• Sevgi Ana (2002) TV dizisi

• 155 Polis İmdat (1994) TV dizisi

• Kıvılcım (1993)

• Önce Kuşlar Öttü (1989)

• Ceylan (1989)

• O Bir Melekti (1987)

• Hayat Oyunu(Meral) (1987)

• Yarın Artık Bugündür (1987) TV dizisi

• Sevgili Bebeklerim (1987)

• Sen Ağlama (1987)

• Merdoğlu Ömer Bey (1986)

• İçimde Bir His Var (1986)

• Yıkılmışım Ben (1986)

• Gün Doğmadan (1986)

• Affet Allah'ım (1986)

• Her Şeyim Sensin (1985)

• Birkaç Güzel Gün İçin (1984)

• Ölmez Ağacı (1984)

• Çarıklı Milyoner (1983)

• Ve Recep ve Zehra ve Ayşe (1983)

• Çocuklar Çiçektir (1983)

• Bir Yudum Mutluluk (1982)

• Bir Damla Ateş (1981)

• Olmaz Olsun (1981)

• Ben Topraktan Bir Canım (1980)

• Adak (1980)

• Durdurun Dünyayı (1980)

• Yoksul (1979)

• Fadile (1979)

• İnsan Sevince (1979)

• Düzen (1978)

• Yadeller(1978)

• Batan Güneş(1978)

• Yara (1978)

• Ayağında Kundura (1978)

• Aldırma Gönül (1978)

• Küçük Ev (1977)

• Liseli Kızlar (1977)

• Kan (1977)

• Yangın (1977)

• Baskın (1977)

• Çeşme(1976)

• Bıktım Her Gün Ölmekten (1976)

• Kan Kardeşler (1976)

• Evlilik Şirketi (1976)

• Alev (1976)

• Bıktım Bu Hayattan (1976)

• Aman Karım Duymasın (1976)

• Merhaba (1976)

• Ateş Böceği (1975)

• Delisin (1975)

• Sınıfta Şenlik Var (1975)

• Köprü (1975)

• Çapkın Hırsız (1975)

• Garip Kuş (1974)

• Yatık Emine (1974)

• Gençlik Köprüsü (1974)

• Bir Ana Bir Kız (1974)

• Bir Yabancı (1974)

• Kızım Ayşe (1974)

• Bırakın Yaşayalım (1974)

• Umut Dünyası (1973)

• Istırap (Izdırap) (1973)

• Ben Doğarken Ölmüşüm (film) (1973)

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Necla Nazır kimdir? Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır biyografisi! - Haberler
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