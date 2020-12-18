Son dakika haber... Necip Hablemitoğlu ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı
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Son dakika haber... Necip Hablemitoğlu ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı

18.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:30
Son dakika haber... Necip Hablemitoğlu ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri... Ankara'da 2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı.

Ankara'da 2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı.

Evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18. ölüm yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törende sevdikleri tarafından anıldı. Anma töreninde FETÖ terör örgütüne yönelik konuşan Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, "Hablemitoğlu bizden çalındı. Diliyorum kendine her ne diyorsa bu yapı, derin mi sığ mı her ne diyorsa o kirli mekanizma bir gün dilerim paramparça olur" dedi.

Anma törenine katılan Necip Hablemitoğlu'nun sevenleri kabrine karanfiller bıraktı.

(Hasan Özkan/İHA)

Son dakika haber... Necip Hablemitoğlu ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haber... Necip Hablemitoğlu ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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