- Necip Fazıl Kısakürek"Otel Odaları" şiirini bu odada yazdı

- Adnan Menderes, Zeki Müren, Safiye Ayla ve Necip Fazıl Kısakürek'in kaldığı oda ilgi çekiyor

İZMİR - Yazar, şair ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in yıllar önce Yıldız Oteli'nde konakladığı ve "Otel Odaları" şiirini yazdığı oda, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesinde yaşatılıyor. Odada; Adnan Menderes, Zeki Müren ve Safiye Ayla'nın da konakladığı biliniyor.

Yazar, şair ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in yıllar önce konakladığı ve "Otel Odaları" şiirini yazdığı İzmir Ödemiş'teki Yıldız Oteli, müzeye dönüştürüldü. Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesinde Necip Fazıl Kısakürek'in yanı sıra Adnan Menderes, Zeki Müren ve Safiye Ayla'nın da kaldığı oda, büyük ilgi görüyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Necip Fazıl Kısakürek'in Otel Odaları şiirini yazdığı odadayız. Daha önce 'Hacı Sadık Çarşısı' ve 'Keçecizade Han' denilen bu mekan, 1926'da Yıldız Oteli olarak düzenleniyor. Bölgede de Yıldız Çarşısı olarak anılıyor. Bu oda, otelde bulunan diğer odalar içinde en lüks oda olarak bilindiği için siyasetçiler ve sanatçılar buralarda kalıyor. Adnan Menderes, Zeki Müren ve Safiye Ayla da aynı odada kalmış isimlerdendir. Bu oda, birçok anının zenginliğiyle dolu. İlçemizin büyük siyaset adamı olan Şükrü Saraçoğlu'nun da ayrı bir odası var. Bu odaları görmek isteyen tüm insanlarımızı Ödemiş'i ziyarete davet ediyorum" dedi.

Yıldız Oteli

18.yy'ın ilk yarısında inşa edildiği düşünülen iki katlı ahşap yapı, Keçeçizade Hanı'nın kuzey cephesi ve avlusunun bir bölümü üzerine kurulu. Doğusu, yakın geçmişte yıkılan Hacı Nuri Hanı'na; kuzeyi hala ayakta bulunan Tuzcu Hanı'na bakan otel, Ödemiş'in ilk modern yapılarından. Doğudaki giriş kapısı üzerine konulmuş yıla göre yapım tarihi 1926 olarak biliniyor. Yapıyı, 1910 yılında ticaret yapmak amacıyla Ödemiş'e yerleşip sonradan İzmir'e göçen Aksekili Hacı Hüseyin Serter'in inşa ettirdiği ifade ediliyor. Yıldız Oteli'nin planı ise Musevi Mimar Mario Efendi tarafından çizildi. Neo-Klasik tarzda inşa edilen otel, 1927 yılında hizmete açıldı. Ödemiş'e yeni ve konforlu oteller inşa edilince, bekar odaları şeklinde hizmet veren Yıldız Oteli'nin kamulaştırılmadan önceki son sahipleri, Hacı Hüseyin Bey'in kızı Hatice Hanım'ın evlatlarından Mustafa Serter, Cevdet Serter, Nedret Serter ve Fikret Serter oldu. Erken cumhuriyet döneminde sadece Ödemiş'in değil, Küçük Menderes Havzası'nın en lüks ve tanınmış oteli olan Yıldız Oteli; Adnan Menderes, Necip Fazıl Kısakürek, Safiye Ayla ve Zeki Müren gibi siyaset ve sanat dünyasının önemli isimlerini ağırladı.