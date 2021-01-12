Necdet Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Necdet Saraç hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Necdet Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Necdet Saraç hayatı ve biyografisi!

12.01.2021 21:18 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:22
Necdet Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Necdet Saraç hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Necdet Saraç izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Necdet Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Necdet Saraç hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Necdet Saraç hakkında araştırmalar yapılıyor.

NECDET SARAÇ KİMDİR?

1961 Erzincan'da doğan Necdet SaraçMarmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Almanya'da Halk Yüksek Okulu'nda çalıştı. Köln Sinema Günleri başta olmak üzere, Almanya'da bir çok sosyal-kültürel proje yaptı. Necdet Saraç Türkçe-Almanca bir gençlik dergisi yayınladı.

1996-2004 arası CİNE 5 ve DİGİTÜRK Avrupa temsilciliği yaptı.

Avrupa'da ve Türkiye'de Alevi kurumlarında merkezi düzeyde yöneticilik yapan Saraç, SU tv ve YOL tv televizyonlarının Genel Yayın Yönetmenliği yanı sıra BirGün Gazetesi'nde 4 yıl, Yurt Gazetesi'nde de 3 yıl köşe yazarlığı yaptı.

Necdet Saraç'ın Alevilerin Siyasal Tarihi, Farklı Çizgi, Yavuz'un Aklı ve 51 Soruda Sosyal Demokrasi adlı dört kitabı bulunmakta.

Necdet Saraç'ın biri üniversite mezunu, diğeri de halen üniversitede okuyan 2 kızı var.

7 Haziran seçimleri öncesi İstanbul 1.bölge'de ön-seçime girip 11.681 oy alarak 15'inci sırada yer alan Saraç, araya yerleştirilen kontenjanlarla birlikte 20'inci sıradan milletvekili adayı oldu.

Saraç, 1 Kasım erken seçiminde de ise CHP İstanbul 1.bölge'den 19'uncu sıradan Milletvekili adayı.

1 Ekim 2015'te CHP'nin Yurtdışındaki Örgütlerini 1 Kasım seçimleri için, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün himayesinde koordine etmek üzere 'CHP Yurtdışı Danışmanlığı' görevine getirildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mike Pence Donald Trump Fikri Sağlar Fahrettin Koca
Magazin Acun Ilıcalı Eser Yenenler Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Twitter Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Necdet Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Necdet Saraç hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 21:22:22. #1.15#
title