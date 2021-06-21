Necatibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Hak Sahipleri ile Görüşmeler Devam Ediyor
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Necatibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Hak Sahipleri ile Görüşmeler Devam Ediyor

Necatibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Hak Sahipleri ile Görüşmeler Devam Ediyor
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Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Burdur Merkez Necatibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler gerçekleştirmek üzere yeni İl Özel İdaresi Binasında açılan "TOKİ Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisini" ziyaret etti.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Burdur Merkez Necatibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler gerçekleştirmek üzere yeni İl Özel İdaresi Binasında açılan "TOKİ Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisini" ziyaret etti.

Proje ve devam eden görüşmelerle ilgili yetkiliden bilgiler alan Vali Arslantaş, pandemi sebebiyle randevu verilmek suretiyle görüşmeye davet edilen hak sahiplerinin zaman kaybetmeksizin ofise gelerek projeyle ilgili detaylı bilgi sahibi olabileceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında Vali Arslantaş'a Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, Genel Sekreter Asım Ertilav eşlik ettiler.

Ön protokolü 03/11/2016 tarihinde imzalanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Burdur Necatibey Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi başlatılıyor.

6306 sayılı Kanun kapsamında yaklaşık 13 hektar alanda başlatılan çalışmalarda, öncelikle 3, 8 hektarlık 1. Etap alanda çalışmalar yürütülecek.

Proje alanında taşınmazı bulunan vatandaşlarımızın her biri ile Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi'nde görüşme yapılacak. Görüşmelerde, mülk sahiplerine projeler detaylı şekilde tanıtılarak, projeye katılımları için muvafakatları talep edilecektir.

Hak sahibi vatandaşlarımıza, mevcuttaki taşınmazlarının değeri karşılığında, Necatibey Dönüşüm Alanında üretilecek konutlardan, şuan üretimi tamamlanmak üzere olan Bozkurt Mahallesi Dönüşüm Projesindeki konutlardan veya nakdi bedel talep etme imkanı sunulacaktır.

Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi; "Bahçelievler Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı No: 30 Merkez/Burdur" adresinde yer alan Burdur İl Özel İdaresi Binası içinde bulunmaktadır.

Ofisteki görevliler tarafından hak sahipleri ile iletişime geçilerek pandemi sebebiyle randevu verilmek suretiyle görüşmeye davet edileceklerdir.

Kaynak: Habermetre

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Necatibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Hak Sahipleri ile Görüşmeler Devam Ediyor - Haberler
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