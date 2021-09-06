Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Necati Şaşmaz biyografisi!

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz'ın hayatı merak edilmekte. Peki, Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Necati Şaşmaz mesleği nedir? Necati Şaşmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz; özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi.Peki, Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Necati Şaşmaz mesleği nedir?Necati Şaşmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Muhammed Necati Şaşmaz, 15 Aralık 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi.

Zaza kökenli olan Necati Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.

Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı.

Askerliğini 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bedelli olarak Kütahya'da 28 gün yaptı.

2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyaret ve tatil için geldiği sırada geri dönüş için uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Bir süre Ukrayna'ya giden Necati Şaşmaz, daha sonra yine Türkiye'ye döndü.

Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz; özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi.

2009'da Yazete adında bir haber sitesi kurmuştur.

Gezi Parkı olayları için çözüm arayışına giren hükûmet, sanatçıların da aralarında bulunduğu bir heyet kabul etmiş; Şaşmaz da bu heyet içerisinde Hasan Kaçan, Hülya Avşar gibi isimlerle birlikte yer almıştır. Toplantı sonrası yaptığı basın açıklaması anlamsız bulunmuş, Twitter'da bazı kesimlerin tepkisini toplamıştır.

Şaşmaz, 2 Kasım 2014'te dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.

2001 yılında iş için gittiği ABD'de Claire B. ile evlendi, aynı yıl boşandı.

2004-2008 yılları arasında Yasemin Öztürk ile birlikte oldu.

Daha sonra 2010'da Nur Fettahoğlu ile çıkmaya başlayan Necati Şaşmaz 2012'de Nur Fettahoğlu'ndan ayrıldı ve ayrıldıktan kısa bir süre sonra, 12 Aralık 2012 tarihinde Ömer Lütfi Mete'nin yeğeni Nagehan Kaşıkçı ile evlendi.

Bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu oldu. 2019'da taraflar çekişmeli boşanma davası açtı.

ÖZEL YAŞAMI

1971 doğumlu olan Necati Şaşmaz, 2021 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

2001 yılında ABD'de Claire B. adlı kadınla evlendi ve aynı yıl boşandı. 2012-2021 yılları arasında Ömer Lütfi Mete'nin yeğeni Nagehan Kaşıkçı (d.1992) ile evli kaldı. Bu evliliğinden iki çocuğu oldu.

Necati Şaşmaz 1.78 cm boyunda, 74 kilo ve yay burcudur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @necatisasmazm, Twitter'da @NecatiSasmaz kullanıcı adıyla yer almaktadır.