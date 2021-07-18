Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete girdi
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Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete girdi

Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımı tamamlanan Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni hizmete aldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımı tamamlanan Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni hizmete aldı. Başkan Demir, "Mahallelerimizin temiz su ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, beraberinde Genel Sekreter İlhan Bayram, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin hizmete alım törenine katıldı.

17 ilçenin tamamında içme suyu da dahil olmak üzere tüm altyapı sorununu çözüme kavuşturacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mahallelerin temiz su ihtiyacını karşılamaya devam ettikleri dile getirdi. Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Çepniler, Ormancık, Dikencik, Uluağaç, Yeşilköy, Çalköy ve Darboğaz mahallelerinin içme suyu temin edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız ile birlikte 20 yıldır onun önderliğinde bir yolda olduklarını, milletin desteği ile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatan Başkan Mustafa Demir, "Kime destek veriyorsunuz. Bilesiniz Yaradan rızası istikametinde sizin için çalışanlara destek veriyorsunuz. Burada bazen kafası bulanan 'ya acaba' diyenler vardır. Demeyin arkadaşlar. Daha önce destek vermemiş olanlar da bundan sonra destek versin. Bakın bu ülkenin hainleri her zaman var. Onlara fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

17 ilçenin tamamında ve şehir merkezinde yatırımların artarak devam ettiğini dile getiren Başkan Mustafa Demir, vizyonel projelerle Samsun'u geleceğe taşıdıklarını ve bunu hak yolunda hizmet için yaptıklarını vurguladı. - SAMSUN

Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete girdi
Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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