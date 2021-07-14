Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın açıklamalarına cevap!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre, oyuncunun bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını söyledi: "Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre, oyuncunun bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını söyledi:

"Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük. Yılmaz'ın da sağ koluydu. 65'li yıllardan beri tanışıyoruz ve eski fotoğraflarda hepimiz tıfılızdır. Aydemir, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi bir ailenin çocuğudur. Ona kırılmam çünkü herkes ne demek istediğini anladı. Aramadım ama belki o, söyledikleri için arayacaktır."

AYDEMİR AKBAŞ NE DEMİŞTİ

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Aydemir Akbaş, Nebahat Çehre yorumuyla gündeme bomba gibi düştü. Akbaş, 1964 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlendi. "Tanımadığım kişiyle evlenmem, kimseyi tanımaya uğraşamam" diyen usta oyuncu Nebahat Çehre itirafıyla şaşırttı:

"Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" diyen Aydemir Akbaş, "Onun ev hanımlığına, düzenine hayranım, gerçek bir kadındır."

"Geçmişte Yılmaz Güney ile evli olduğu zamanlar birbirimizin evine çok gidip gelirdik, muhteşem bir ev hanımıdır. Onun gibi bir kadın zor bulunur. Çok güzel yaşadı, kaliteli insanlarla vaktini geçirdi o yüzden şimdi hayatına kimseyi almıyor. Nebahat'in kalitesine ulaşmak zordur" dedi.

85 yaşındaki usta sanatçı ilk kez 1964 yılında Beyhan Akbaş ile nikah masasına oturdu. Çift iki kez boşanıp üç kez evlenmiştir.

Kaynak: Hürriyet