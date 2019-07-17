Ne yapsa olmuyor! Bikinisiyle sahilde defile yapan Süreyya Yalçın'a takipçilerinden tepki

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaza damgasını vurmaya devam ediyor.

SIRA DIŞI TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Miami'de yaşayan ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın, plaj paylaşımlarıyla adeta "Ben burdayım"diyor. Sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sosyetik isim, eşi Ozan Baran ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

"GÖZLERİMİZ KANADI"

Özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Ancak ünlü ismin fotoğrafını çoğu takipçisi beğenmedi. Kırmızı tüylü ve taşlarla süslenmiş bikinisini hayranlarının beğenisine sunan Yalçın, hayal kırıklığına uğradı. Takipçilerinin birçoğu "Gözlerimiz kanadı, Kızıldereli Türk, yeter artık kendine eziyet etme" gibi yorumlar yaptı.