Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada Kocaeli'de iki ayrı motosiklet sürücüsü, en fazla iki kişinin binebileceği araçlarına aldıkları kasksız 4-5 kişiyle trafikteki tehlikeli yolculukları amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'de iki ayrı motosiklet sürücüsü, en fazla iki kişinin binebileceği araçlarına aldıkları kasksız 4-5 kişiyle trafikteki tehlikeli yolculukları amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli'de motosiklet sürücülerinin ölüme meydan okuyan tehlikeli yolculukları, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Edinilen bilgiye göre Başiskele ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı kadın ve kadının kucağındaki iki çocuk ile birlikte trafikte ilerlemeye başladı. 4 kişinin bindiğini motosikleti gören diğer sürücüler ise cep telefonlarına sarıldı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen anlarda motosiklet sürücüsünün arkasına oturan bir kadının, kucağına aldığı iki çocuğun ayaklarından sarkmalarına aldırmayan sürücünün seyir halinde ilerlemeyi sürdürdüğü görünüyor. İki kişinin binebileceği motosiklette 4 kişi seyahat eden sürücü, hem kendinin hem de arkasında oturanlarının canını hiçe sayarak trafikte ilerleyerek gözden kayboluyor.

İzmit D100 Karayolunda cep telefonu kamerasına yansıyan bir başka görüntüde ise bir başka motosiklet sürücüsü, karton toplamak için eklenti yaptığı aracının sepet kısmına 2 çocuk, kucağına ve arkasına da birer olmak üzere toplamda 5 kişi olarak trafikte ilerlediği görünüyor. Sepetin ve motosikletin üzerinde bulunan tamamı kasksız 5 kişiyi gören diğer sürücüler ise tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

İki olayda da tehlikeli bir şekilde trafikte ilerleyen motosikletli sürücüler, hem kendilerini hem de trafikteki diğer araçları riske atmalarını umursamadan seyahatlerine devam ediyor.

Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada

Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada

Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada

Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada

Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada

Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada
İhlas Haber Ajansı / Aslı Aktaş Aksoy - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kucaklarına ve sepete doldurdukları çocuklarla tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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