Ne kadar emekli maaşı alırım? 2021 SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Düşük prim ödeyenler için bugün emekli maaşı hesaplama

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 2021 SGK Bağ-Kur emekli maaşı güncel rakamları yeni yılla birlikte ocak ayı zam oranının açıklanmasıyla merak edildi. Emekli maaşı 2021 rakamlarını öğrenmek için SGK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 ne kadar? sorusu soruluyor.

Yeni yılla birlikte ocak ayı zam oranı belli oldu ve emekli maaşı 2021 rakamları netleşti. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam artışını, 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirlemiş oldu. Emekliliğe ilk kez adım atacak olanlar ise ne kadar emekli maaşı alırım? sorusunun yanıtını araştırıp hesaplama yapmak istiyorlar.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

SGK için emekli maaş sorgulaması şu şekilde; E-devlet emeklilik maaşı sorgulaması yapmak istiyorsanız öncelikle, haberimizin içerisine eklenen linki seçip 4A, 4B veya 4C emeklilik maaşı kategorisinden birini arama butonuna yazıyorsunuz. Çıkan sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan 'Kurumu' kısmına hangi iş koluyla uğraştığınıza dair bilgilendirmeyi seçerek işleminizi tamamlıyorsunuz.

Hesaplanan aylık, emeklilik talebiniz bugün gerçekleşmiş olarak hesaplanır ve yaklaşık bu değerde bir sonuç verir. 5400 günden daha az kayıtlı hizmeti görünen vatandaşlar için ise aylık hesaplanmıyor.

Şunu da belirtmekte fayda var; bu sorgulama işlemi, hesaplanan aylığı kazandığınız anlamına gelmiyor, sorgulama sonucunda hesaplanmış olan aylığı resmi bir evrak olarak kullanamazsınız. Bu yalnızca örnek bir hesaplamadır.

DÜŞÜK PRİM ÖDEYENLER İÇİN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Düşük prim ödeyenler açısından gerek 1 Ocak 2000 tarihi öncesindeki aylık bağlama oranının yüksek belirlenmesi gerekse alt sınır aylık uygulamasının bulunması nedeniyle Ekim 2008 dönemi öncesine ait çalışmaların emekli aylığına etkisi yüksek oluyor. 2000 öncesi çalışması çok olan kişinin az olana göre emekli aylığı yüksek oluyor. 2000 sonrası dönemde ortalama aylık kazancın hesaplanmasında güncelleme katsayısı ve TÜFE ile gayri safi yurt içi hâsıla gelişme hızının tamamı dikkate alınmakla birlikte bu dönemin aylık bağlama oranı 2000 öncesine göre daha düşük belirlendiği için aylık miktarı da düşük oluyor.

Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında aylık bağlama oranı eski dönemlere göre daha da düşürüldü. Ortalama aylık kazanç hesaplanırken gayri safi yurt içi hâsıla gelişme hızının tamamı değil yüzde 30'u dikkate alındığı için en düşük emekli aylıkları bu dönemde ortaya çıkıyor. Bunda Ekim 2008 sonrası çalışmalar için eski alt sınır aylığının uygulanmamasının ciddi payı var. Ekim 2008 sonrası çalışmaların emekli aylığına etkisi daha az hatta düşükten prim ödeyenler için negatif oluyor. Diğer dönemlerdeki çalışmaları daha fazla olan kişilerin bir an önce emekli olmaları onlara daha yüksek bir emekli aylığının bağlanmasını sağlayabiliyor.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

2020 Temmuz 2021 Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763

BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

Temmuz Ocak

1.500 1625

1.586 1719

1.692 1834

1.798 1948

1.904 2063

2.009 2177

2.115 2292

2.221 2407

2.327 2522

2.432 2635

2.538 2750

2.644 2865

2.750 2980

2.855 3094

2.961 3209

3.067 3324

3.173 3438

3.278 3552

3.384 3667

3.490 3782

3.596 3897

3.701 4011

3.807 4125

3.913 4240

4.019 4355

4.124 4469

4.230 4584

4.336 4699

4.442 4814

4.547 4927

4.653 5042

4.759 5157