Ne kadar emekli maaşı alırım? 2021 emeklilik maaşı hesaplama

Yasalarla belirlenen prim gün sayısını tamamlamaya çalışan ve diğer şartları yerine getirerek emekli olmaya bir adım daha yaklaşan yüz binlerce çalışan, emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını ve emekli olduktan sonra aylık ne kadar maaş alacakları hususunda bilgi almak istiyor. İşte, 2021 emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri...

Uzun yıllar devam eden iş hayatlarını, sonlandırıp emekli oldukları takdirde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Emekli olmaya hak kazandıktan sonra alacakları maaş miktarı hakkında fikir sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi, bu konuda internette sorgulama yapıyor. İşte, emekli maaşı hesaplama hakkında ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

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4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER

Sigorta prim gün sayısı

Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

Sigorta başlangıç tarihi

Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih

EMEKLİLİK MAAŞ HESABI

SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Uzunca bir süre aktif olarak SGK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşlar aylık hesaplama isteyebilirler. Daha önceleri emekli maaşı hesaplama SGK işlemleri o kadar kolay değildi ve uzunca bir zahmet sonrası öğrenebiliyorlardı. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artık SGK maaş hesaplama işlemini bir tık ile öğrenebiliyorlar. SGK emekli maaşı sorgulama için:

Bu linke tıklayarak "https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ " SGK'nın sitesine giriş yapın, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi yerler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yazan yere tıklayarak emekli aylık hesaplama yapmış olursunuz.

4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

Aktif çalışma hayatına veda eden veya veda etmeye çalışan vatandaşlar, hangi gruba ait olduklarını ve ne kadar emekli maaş alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Kaç lira emekli maaşı alırım bunun hesaplanması için emeklilik şartını tamamlamanız gerekir. Emekli sandığı emekli maaşı hesaplama yönteminde de bu şart geçerlidir. 4/A Hizmet dökümü diye bilinen bu sistem, eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/A olan bu grup daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile beraberinde SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan gruba 4A denilmektedir. 4A emekli maaş hesaplamak için e-devlet şifresi almak gerekiyor. PTT'ye gidip 2 TL karşılığında e-devlet şifrenizi alabilirsiniz. İnternetten E-devlet sistemine girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra arama çubuğuna Sosyal Güvenlik Kurumu 4A emeklilik kaydı yazan yere tıklayarak emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama gibi işlemleri öğrenebilirsiniz.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Memur emeklilerin en düşük maaşı 3.021 lira oldu. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur maaşı zam oranları gündemde yer alıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak.

Polis memuru (8/1) 2020 temmuz ayında 6.388 lira alırken 2021 ocak ayında 6.859 TL'ye yükselecek.

Araştırma görevlisi (7/1) 2020 temmuz ayında 7.075 lira alırken 2021 ocak ayında 7.596 TL'ye yükselecek.

Hemşire (Lisans - 5/1) 2020 temmuz ayında 5.465 lira alırken 2021 ocak ayında 5.868 TL'ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur tarım emeklilerin en düşük maaşı 1524 lira oldu.2000 öncesi SSK emeklilerin en düşük maaşı 2.419 lira oldu.SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacak

2021 EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Avukat (1/4) 2020 temmuz ayında 3.461 lira alırken 2021 ocak ayında 3.751 TL'ye yükselecek.

Öğretmen (1/4) 2020 temmuz ayında 3.461 lira alırken 2021 ocak ayında 3.751 TL'ye yükselecek.

Profesör (1/4) 2020 temmuz ayında 8.027 lira alırken 2021 ocak ayında 8.699 TL'ye yükselecek.

Başkomiser (1/4) 2020 temmuz ayında 3.579 lira alırken 2021 ocak ayında 3.878 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM VAR MI?

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

4 OCAK: Zam oranları belli olacak

18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İLK İKRAMİYE MAYIS'TA

10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi

TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ

1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.