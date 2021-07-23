NBA 2K22 Fragmanı: yeni özellikler, ekran görüntüleri ve daha fazlası sizlerle

NBA 2K22'de neler olacak?

NBA 2K22, piyasadaki en uzun süredir devam eden NBA oyun serisidir. 2K22 Eylül ayında piyasaya sürülecek ve COVID-19 salgını nedeniyle NBA sezonunun sonunu geciktiren geçen yıldan biraz daha uzun süre beklemek zorunda kaldıktan sonra, bu fragman ve çıkış tarihi oyuncu kitlesi tarafından merakla beklenilmekteydi.

Birçok oyuncu, u her yıl satın almasına rağmen, oyuna yeni eklemelerin eksikliğinden şikayet ediyor. Ancak bu durum NBA 2K22'de farklı olabilir.

Fragmana göz atmak istiyorsanız hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NBA 2K22 Fragmanı

Candace Nicole Parker, NBA 2K22'nin kapak oyuncularından bir tanesi oldu. Böylelikle NBA 2K kapak serisinde ilk defa bir kadın oyuncuya yer verildi.

NBA 2K21 fragmanı sadece otuz saniye uzunluğundaydı, ancak oyuncular beklentilerini şimdiye kadar çıkış yapmış tüm 2k serilerinin yanında bu fragman ile birlikte en yüksek seviyeye çıkarmıştı.

Fragman çok fazla oynanış veya oyun içi özellik göstermiyordu, ancak düzenleme ve animasyonlar o kadar iyi yapılmış ki oyuncu kitlesi heyecanlanmadan edemiyordu. Fragmanda, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Ray Allen ve Shawn Kemp de dahil olmak üzere geçmişin birçok efsanevi oyuncu yer alıyordu.

Bu sene Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic kapak oyuncusu olacak. 75. Yıl Dönümü kapağında ise Nowitzki, Kevin Durant ve Kareem Abdul-Jabbar yer alıyor.

Oyuncular, MyTEAM'de günümüzün yıldızları ve geçmişin efsaneleriyle kendi rüya takımını kur. MyCAREER ile kendi profesyonel oyunculuk yolculuğuna çıkabilecek ve NBA'e yükselme deneyimini yaşayabilecek.

Bu yıl NBA 2K22, oyunun dijital ve fiziksel formatlarda üç sürümünü sunacak: Standard Edition, Cross-Gen Digital Bundle ve özel bir NBA 75th Anniversary Edition ile çıkışını gerçekleştirecek:

Standart Sürüm, önceki nesil platformlarda (PlayStation 4, Xbox One konsolları, Nintendo Switch ve PC) ve yeni nesil konsollarda (PlayStation 5 ve Xbox Series X|S) oynanabilir;

Cross-Gen Digital Bundle, oyunculara aynı PlayStation ve Xbox konsolları içinde önceki ve yeni nesillerde Standard Edition'a erişim izni verecek;

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC için mevcut olacak. PS4/PS5 ve Xbox One/Xbox Series X|S platformları için hem Cross-Gen Digital Bundle hem de NBA 75th Anniversary Edition için çift nesil erişim dahildir ve aynı konsol ailesi içindeki her konsol neslinde oyunun bir sürümünü sağlar. Nintendo Switch için NBA 75th Anniversary Edition, yalnızca EMEA bölgesinde dijital formatta satışa sunulacak.

NBA 75th Anniversary Edition, 75 yılda ligde devrim yaratan, ligin en ikonik uzun adamlarından üçünü kutluyor:

Hall of Famer, altı kez NBA Şampiyonu ve altı kez MVP ve tüm zamanların NBA sayı lideri, patentli Skyhook'undan sosyal konulardaki aktivizmine kadar bugünün oyununu hala etkileyen bir efsane olan Kareem Abdul-Jabbar;

14 kez All-Star, NBA Şampiyonu ve MVP Dirk Nowitzki, yalnızca basketbolun küresel genişlemesini değil, aynı zamanda prototipik nokta atışçı büyük adamı olarak oyunun kendisinin evrimini de temsil ediyor;

11 kez All-Star, lig MVP'si ve iki kez NBA Şampiyonu olan, başlı başına bir efsane olan ve ligdeki türünün tek örneği varlığıyla tanınan Kevin Durant, üçüncü kez bir NBA® 2K kapak sporcusu olarak ortaya çıkıyor.

NBA 2K22'nin, tümü WNBA Sürümü, Legends Sürümü ve Standart 2k22 Sürümü dahil olmak üzere çeşitli kapakları ve beraberindeki ödülleri olan çeşitli sürümleri olacak.

NBA 2K22, 10 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak.

NBA 2K22'nin Türkiye'de PC için ön sipariş fiyatları şu şekilde:

Standart versiyon - 429 TL

75. yılı özel versiyon - 709 TL

PlayStation fiyatları ise:

PS4 Standart Edition - 500 TL

PS4 Standart Edition - 560 TL

PS5 75th Anniversary Edition - 700 TL

NBA 2K serisinin yeni oyunu olan 2K22 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros