Nazlı Hamarat'tan Eski Sevgilisini Boğazının Kesilmesiyle Tehdit Etti

Moda programındaki performansıyla ve açıklamalarıyla adını duyuran Nazlı Hamarat'ın, eski sevgilisini tehdit ettiği gerekçesiyle 4.5 yıl hapsi istendi.

"ESKİ KOCAMIN SONUNU BİLİYORSUN"

Nazlı Hamarat, sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Gaffar Aydın'ı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanacak. İddialara göre: Nazlı Hamarat, kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Gaffar Aydın'la tartışmaya başladı. Nazlı Hamarat sevgilisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek. Seni rezil edeceğim. Bittin sen" diyerek hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Gaffar Aydın'ın şikayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Nazlı Hamarat hakkında hakaret ve tehdit suçu kapsamında iddianame düzenledi. 4.5 yıla kadar hapsi istenen Nazlı Hamarat, ilerleyen günlerde yargılanacak.

ESKİ KOCASINA NE OLMUŞTU?

Nazlı Hamarat'ın eski eşi iş adamı Emir Cevdet Şaşmaz, Ukrayna'da mafya tarafından boğazı kesilerek öldürülmüş. Şaşmaz'ın yanında olan sevgilisi Vijdan Vatansever yaşanan olayı anlatarak, "Katilin onu neden öldürdüğünü bilmiyorum. O canavarın bize neden kelepçe takıp paraları gasp ettiğinden haberim yok. Bize Emir'i Rus mafyası yüzünden öldürdüğünü söyledi. Paraların yerini ona söylemedim. Nazlı'ya teslim etti. Bizi olay günü bir araçla alıp eve götürdükleri için tam olarak adresi hatırlamıyordum. Yol üzerinde aynı güzergahtaki hatırladığım noktaları takip ederek dağ evini bulduk. Polis kapı kapalı olduğu için ev sahibini çağırdı. Ev sahibi gelip kapıyı açtığında cesedin hala orada olduğunu ve kimsenin dokunmadığını gördük. Orada polis tüm yaşananları anlatmamı istedi. Daha sonra savcılığa geçtik. Ne gördüysem ne duyduysam anlattım. Tam 8 sayfalık bir ifade verdim. Savcılıktaki ifademin ardından polis elime bir cetvel vererek kendimi katilin yerime koymamı ve bu şekilde en baştan tüm yaşananları anlatmamı istedi. Aynı anda bu ifadelerimi kayda aldılar. Bu şekilde sürekli tekrarlamamı istediler. Bazen anlatırken kusmaya başlıyordum baştan alıyorduk. Bu işlemlerin ardından mahkemeye sevkedildim. Mahkemede bir heyetin önüne çıktım. Burada İstanbul'dan Kiev'e geliş süreci ve cinayet anını ağlayarak anlattım. Hakim ve avukatlar benim halime ağlayacaklardı. Kimse benim samimiyetimden şüphe duymadı. Herkes benim evli bir adamla birlikte olmamı eleştiriyor ancak ben Emir'i çok sevdim. Onda kendimi buldum." ifadelerini kullandı.