Nâzım'ın mezarına kucak açmaya hazırız!

16.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:41

Türk edebiyatının usta şairi Nâzım Hikmet, doğumunun 118'inci yılında Karaburun Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karaburun Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türk Kurtuluş Savaşı'nı en iyi anlatan şairlerin başında Nâzım Hikmet'in geldiğini söyleyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karaburunlular'ın gönlünde vatan şairinin çok ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Şairin en önemli yapıtları arasında yer alan Şeyh Bedrettin Destanı'nda, Börklüce Mustafa'nın Karaburun dağlarındaki isyanının anlatıldığını hatırlatan Erdoğan, "Nâzım'ın mezarının ülkemize getirilmesini, ruhundaki vatan hasretinin dinmesini diliyoruz. Büyük şairin 'Vasiyet' şiirindeki dizelere uygun şekilde, Karaburun'da, Şeyh Bedrettin'in yiğitleri Börklüce Mustafa ve arkadaşlarının memleketinde, bir çınar ağacının gölgesinde vatan topraklarıyla buluşmasını çok istiyoruz." dedi.

"VASİYET" ŞİİRİNE UYGUN OLARAK…

1963 yılında hayata veda eden Nâzım Hikmet'in mezarının hâlâ Moskova'da olmasının Türkiye'nin ayıbı olduğunu kaydeden İlkay Girgin Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eserleri ile kuşaklar boyu yaşayan bu büyük şairi Moskova'da ziyaret etmek, her Türk vatandaşında olduğu gibi benim için de unutamadığım bir üzüntü olmuştu. Bugün hâlâ hepimizi derinden etkiyen dizelerin sahibi Nâzım'ı sevgi ve özlemle anarken, mezarının da mutlaka vatanına getirilmesini diliyoruz. Ve biz Karaburunlular ona kollarımızı açmaya hazırız. Köy mezarlığımız da, çınar ağacımız da, başucundaki taşımız da hazır."

Karaburun Düğün Salonu'nda düzenlenen "Nâzım Hikmet'i Anma Gecesi"ne ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte vatan şairinin şiirlerine, ilçeye bağlı Saip Köyü'nde yaşayan usta sanatçı Yunus Kırılmış sesi ve müziği ile eşlik etti.

Kaynak: Bültenler