Nazilli'de kurban kesim alanları dezenfekte edildi
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Nazilli'de kurban kesim alanları dezenfekte edildi

Nazilli'de kurban kesim alanları dezenfekte edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kesim yapılacak alanları dezenfekte etti.

Nazilli Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kesim yapılacak alanları dezenfekte etti. Bayram öncesi kullanıma hazır hale getirilen alanlarda vatandaşların sağlığı ön planda tutularak hijyen çalışmaları yapıldı.

Nazilli Belediyesi, ilçe halkının temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçede belirlenen 10 adet kurban kesim yeri bayram öncesi kullanıma hazır hale getirilirken, pandemi sürecinden dolayı vatandaşların sağlığı ön planda tutularak dezenfekte ediliyor. Nazilli Belediyesi Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ilaçlama ekibinin, arife günü kurban kesim alanı olarak belirlenen tüm alanlardaki mazgallar, su giderleri çöp konteynerlerini ve kurban atıklarının toplanacağı römorkların tamamının ilaçlanarak hijyenik hale getirdiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini ifade etti.

Bayram boyunca vatandaşlara hizmet edeceklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarımızda belediyemiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleri kontrolünde kurbanlıklar satışa sunuldu. Bayram boyunca da bu kontrollü satışlar devam edecek. Belediyemiz mezbahasında vatandaşlarımız hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlarının kesimini yaptırabilecek. Vatandaşlarımız bayram süresince de herhangi bir aksaklık yaşamadan belediyemizden hizmet almaya devam edecek. Biz ekip arkadaşlarımız ile herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kurban kesim yerlerinde gerekli önlemleri aldık. Vatandaşlarımızın, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci unutmamalarını, korona virüs tedbirlerini göz ardı etmeden riayet etmelerini temenni ediyorum. Henüz her şey bitmiş değil. Bu konuda hassiyet gösterecek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri ise şu şekilde: "Belediye Mezbahası, Zafer Mahallesi Balık Pazarı, Sümer Mahallesi Kapalı Pazaryeri Çarşamba Pazarı), Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı, Balık Pazarı Girişi, Karaçay Mahallesi Kargocular Sokağı, Şirinevler Mahallesi Semt Pazarı, Yuran Kapalı Semt Pazarı, İsabeyli Pazar Yeri, Arslanlı Kapalı Pazar Yeri, Dallıca Pazar Alanı, Bozyurt Düğün Salonu." - AYDIN

Nazilli'de kurban kesim alanları dezenfekte edildi
Nazilli'de kurban kesim alanları dezenfekte edildi
Nazilli'de kurban kesim alanları dezenfekte edildi
Nazilli'de kurban kesim alanları dezenfekte edildi
Nazilli'de kurban kesim alanları dezenfekte edildi
Nazilli'de kurban kesim alanları dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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