NAZİLLİ'DE HACI ETHEM CAMİİ DUALARLA AÇILDI

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan Hacı Ethem Camii ve Diyanet Gençlik Merkezi dualarla hizmete açıldı. Açılışta cami önünde 5 bin vatandaşa 10 kazan keşkek hayrında bulunuldu.

Nazilli Yeni Mahalle'de eskisi 2019'da yıkılan, Hacı Ethem Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yeniden temeli atılan cami, Diyanet ve hayırseverinde desteğiyle 3 yıllık çalışmanın ardından cemaate kapılarını açtı. Açılışa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, siyasiler, İl Müftüsü Ercan Aksu, daire müdürleri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta ayrıca 5 bin kişilik keşkek hayrı yapılırken, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Hacı Ethem Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Karaduman, "Değerli hayırsever kardeşlerimizin katkılarıyla 2021 yılı Kasım ayında tamamlandı. Bu caminin yapılışında emeği geçen Nazillili ve diğer şehirlerdeki hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsunö dedi.

Nazilli Müftüsü Selami Bayrakçı, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın Gençliğe Değer projesi kapsamında, gençlik hizmetlerine son derece önem vermekte. Bizleri bu yönde motive etmekte. Nazilli'de gençlerle bir araya gelip, çay kahve içip sohbet edeceğimiz bir mekanımız yoktu. Hemen köşe başındaki Hacı Mehmet Yorgancılar Kur'an Kursu uzunca bir süre hizmet etmiş ama yıpranmıştı. Geçen yıl bu zamanlar müftülük olarak bir karar alıp oranın yenilenmesi için girişimde bulunduk. 1 yıl süre içerisinde Gençlik Merkezi hizmete hazır. Üst katları ise yaz aylarında 4-6 yaş çocuklar için Kur'an Kursu olarak düşünüldü. Yazın hizmet vermeye başlayacak. Emekleri geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, "Camiinin imanı demek hem inşası demek hem de ondan sonra kıyamete kadar onu kollamak demektir. Camiler Allah'ın evidir. Bizimde yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en güzel eserlerimizdir. Bu minareler buranın tapu senedidir. Bu tür eserlere katkı koyanların emel defterine yazılmaya devam edecektir. Cami dışında karşıda açacağımız Gençlik Merkezi de gençlerimizi doğru din hizmeti sunacak, gençlerimiz bu merkezde toplanacak. Cami dışında yürüttüğümüz din hizmetlerinden en önemlisi de Gençlik Merkezleridir" dedi.

Konuşmaların ardından ayrıca cami yapında emeği geçen hayırseverlere Hacı Ethem Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlatılan teşekkür plaketleri törene katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi.