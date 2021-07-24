Nazilli'de 24 Temmuz Basın Bayramı töreni düzenlendi
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Nazilli'de 24 Temmuz Basın Bayramı töreni düzenlendi

Nazilli'de 24 Temmuz Basın Bayramı töreni düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde basında sansürün kaldırılışının 113. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde basında sansürün kaldırılışının 113. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere, Nazilli'de bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Nazilli Temsilcisi Metin Özden ve Nazilli'de görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İstasyon Meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nazilli Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti Nazilli temsilciliğinin çelenkleri sunulması ile başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti başkanı Ümit Özmen 113 yıl önce basında Sansürün kaldırıldığını ancak bugün gelinen noktada basında Sansürün halen uygulandığını ifade etti. Ümit Özmen konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; " Son yıllarda gelinen noktada özellikle yerel basının ekonomik vurdumduymazlıklarla karşı karşıya kaldığını ve var olma mücadelesinin medya kuruluşları adına gelecek kaygısı taşınmasına sebep oldu. Yerel basının gelişen teknoloji ve dijital medya unsuru nedeniyle ortaya yıllardır çıkarılamayan İnternet Yasası nedeniyle basılı medyanın yaşaması neredeyse güçleşmiştir. Yerel basınımıza destek olunması ve yaşatılması için adeta can suyu niteliği taşıyan desteklerin devam etmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuda Nazilli Gazeteciler Cemiyeti olarak tüm siyasi aktörler ve yerel idare unsurlarından yerel basına sahip çıkılmasını talep ediyor, gerekli yasaların çıkması için hem istişare yapılmasını bekliyor, hem de teşviklerin sağlanmasını istiyoruz" - AYDIN

Nazilli'de 24 Temmuz Basın Bayramı töreni düzenlendi
Nazilli'de 24 Temmuz Basın Bayramı töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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