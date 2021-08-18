Nazilli Belediye Başkanı Özcan'dan çifte müjde

Nazilli Belediyesi tarafından Mergen Çayı kenarında yer alan 120 metre derinlikte çiftçilerin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan sondaj çalışmalarında temiz içme suyu bulundu.

Nazilli Belediyesi tarafından Mergen Çayı kenarında yer alan 120 metre derinlikte çiftçilerin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan sondaj çalışmalarında temiz içme suyu bulundu.

Dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık nedeniyle harekete geçen Nazilli Belediyesi, Mergen Çayı kenarında bulunan 120 metre derinlikteki alanda çiftçilerin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için başlattığı sondaj çalışmalarını tamamladı. Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sulama suyu ihtiyacını karşılamak için başlatılan sondaj faaliyetlerinde temiz suya rastladıklarını duyurarak içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmaların başlatıldığını müjdeledi.

Sondaj çalışmalarının kentin farklı noktalarında devam edeceğini belirten Başkan Özcan, "Bu süreçte bizlere destek veren Aydın Büyükşehir Belediyemize, Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri'ne, daire müdürlerimize ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Üst üste kötü haberler aldığımız, ülkemizin ciğerlerinin yandığı, üreticilerimizin çok zor dönemlerden geçtiği bu süreçte bir nebze de olsa onların yüreklerine su serpmek bizler için büyük bir mutluluk oldu. Sulama suyu çıkarmak için 120 metrede sondaj çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve temiz suya rastladık. Bu bizler için ayrıca bir mutluluk oldu. Pirlibey ve Ocaklı'da sondaj çalışmalarımız olacak. Farklı noktalarda su kaynağı tespit ettik. Jeolojik incelemeler yapıldı. İnşallah yakın zamanda bu noktalarda da çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Çalışmalardan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu ise, "Başkanımızın talimatı ile suyumuz hem içme suyu hem de sulama suyu hattına verilecektir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Özlem Çerçioğlu ve Kürşat Engin Özcan başkanımıza çiftçimiz ve vatandaşımız adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı