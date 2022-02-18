BİTLİS (AA) - Balık avı için gölde yürüyen balıkçılar

Balıkçıların ağlarını toplamaları

Balıkçılardan Mehmet Oğur ile röportaj

Balıkçılardan Çetin Kardoğan ile röportaj

Nazik Gölü'nde "eskimo usulü" balık avı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi kısmen buz tutan Nazik Gölü'nde balıkçılar eskimo usulü balık avlıyor.

Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerinde balık avlamaya gelen bazı vatandaşlar, buz tabakasını baltayla kırıp, ağ ve benzeri av malzemeleriyle balık tutuyor.

Gün boyunca buz tabakasının üzerinde tehlikeye aldırış etmeden balık tutan vatandaşlar, yakaladıkları sazan ve inci kefalini satıyor.

Balıkçı Mehmet Oğur, geçimlerini balıkçılıkla sağladıklarını ve kış boyunca donan gölde balık avladıklarını söyledi.

Nisan ayına kadar gölün buzla kaplandığını belirten Oğur, "Bu sene buz tabakası 30 santimetre kalınlığında. 3 kilometrelik bir yol gelerek gölün ortasındaki ağlarımızı çıkarıyoruz. Sabah erkenden gelerek ikindiye kadar çalışıyoruz." dedi.

Çetin Kardoğan da "Nazik Gölü'nde balıkçılık yapıyoruz. Kışın hayat şartları zor olduğu için batıya gidip çalışamıyoruz. Geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Sabahın erken saatlerinde geliyoruz buzu kırıp ağ atıyoruz." şeklinde konuştu