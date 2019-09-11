Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenen Bekir Aksoy kimdir?
Bekir Aksoy ile Nazife Oğlakçıoğlu sessiz sedasız evlendi. Doktorlar dizisinden tanıdığımız oyuncu Bekir Aksoy, iki yıl sonra yeniden dünyaevine girdi. Peki, Nazife Oğlakçıoğlu kimdir? Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde filmlerde rol aldı?
Bekir Aksoy ile Nazife Oğlakçıoğlu, gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını nikah ile taçlandırdılar. İkili bir süredir aşk yaşıyorlardı. Mutlu çift, sessiz sedasız bir şekilde evlendiler. Geceye dair mutlu anlarını ise sosyal medyadan paylaştılar. Peki, Nazife Oğlakçıoğlu kimdir? Bekir Aksoy kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi yapımlarda yer aldı?
NAZİFE OĞLAKÇIOĞLU KİMDİR?
Bekir Aksoy ile dün akşam dünyaevine giren Nazife Oğlakçıoğlu internette merak uyandırdı. Fakat Nazife Oğlakçıoğlu tiyatro oyuncusu olduğu dışında hakkında başka bir bilgi yok.
BEKİR AKSOY KİMDİR?
Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası emniyet mensubudur olan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarından 1992'de mezun oldu. Konservatuarda henüz öğrenci iken ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı.
İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.
Bir çok dizi ve sinema projesinde yer alan Bekir Aksoy'u kariyerinde zirveye ulaştıran rol "Doktorlar" dizisindeki kalp cerrahı Suat rolüdür.
İki tane sinema filminde rol almıştır; "Abdülhamit Düşerken" ve Mehmet Ali Erbil ile oynadığı "Ömerçip" filmidir.
Bekir Aksoy, 5 Eylül 2013 tarihinde manken Derya Çavuşoğlu ile evlendi ancak 2017 yılında boşandı. 25 Mart 2014 tarihinde Emir Berk adında bir oğlu oldu.
Ödülleri :
2009 – 13. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" Koca Bir Aşk Çığlığı – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
2012 – Sanat (oyun) : Yasmina Rezza – Tiyatro Gerçek
2010 – Ay Tedirginliği : Özen Yula – Duru Tiyatro
2008 – Koca Bir Aşk Çığlığı : Josane Balasko – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2007 – Antiloplar : Henning Mankell – Aksanat Prodüksion Tiyatrosu
2004 – Fernado Krapp Banan Tiyatrosu
1998 – Helen Helen : Éric-Emmanuel Schmitt – Kent Oyuncuları
1995 – Ver Elini Broadway : Neil Simon – Kent Oyuncuları
1992 – Çok Uzak Fazla Yakın : Adalet Ağaoğlu – Kent Oyuncuları
1992 – Sakak Kızı İrma : Alexandre Breffort – Gürriz Suriri – Engin Cezzar Tiyatrosu
1991 – Uşak Ne Gördü : Joe Orton – Dormen Tiyatrosu
1989 – Yolun Yarısı : Kemal UzunHaldun Dormen – Dormen Tiyatrosu
1988 – Damdaki Kemancı : Joseph Stein – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986 – Tohum Ve Toprak : Orhan Asena – İstanbul Devlet Tiyatrosu
Film ve Dizileri :
2013 – Salih Kuşu
2012 – Hayatımın Rolü
2011 – Yahşi Cazibe
2010 – Türk Malı
2010 – İpucu Kriminal (Program Sunucusu)
2006 – Doktorlar
2004 – Kadirşinas
2004 – Omuz Omuza
2003 – Ömerçip
2002 – Aşkları Ege de Kaldı
2002 – Abdülhamit Düşerken
2000 – Ağlayan Kadın
2000 – Bir Demet Yerli Film
1999 – Bize Ne Oldu
1997 – Sakin Kasabanın Kadını
1997 – Yasemin
1996 – Nefes Alamıyorum
1995 – Çiçek Taksi
1993 – Zirvedekiler
1993 – Yaz Evi