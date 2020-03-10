Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Nazan Kesal daha öne hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Bir Zamanlar Çukurova dizine yeni katılan ünlü oyuncu Nazan Kesal dizinin hayranları ve takipçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde.

Kariyerinde birçok dizi, film ve tiyatro da rol almış ünlü oyuncu Nazan Kesal, Bir Zamanlar Çukurova dizi ile ekranlara geri döndü. Ünlü oyuncuların ekranlara dönüşü büyük bir beğeni ve mutlulukla karşılandı. Ünlü oyuncu Ercan Kesal'ın da eşi olan Nazan Kesal hakkında merak edilenleri sizler için yanıtladık. NAZAN KESAL KİMDİR? Nazan Kesaldoğum tarihi: 28 Mart 1969 Nazan Kesal kaç yaşında: 50 yaşında Nazan Kesal doğum yeri: Manisa Nazan Kesal eşi: Ercan Kesal Nazan Kesal mesleği: Türk sinema,dizi ve tiyatro oyunusu Nazan Kesal NAZAN KESAL'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlayan Nazan Kesal ardından üniversite eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen ünlü oyuncu Nazan Kesal, 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev çalıştı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan ünlü sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalışmalar yürttü. Nazan Kesal, Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Kendisi gibi oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir. NAZAN KESAL'IN OYNADIĞI TİYATROLAR Yaralarım Aşktandır Torun İstiyorum Özgürlük Oyunu Karşılaşmalar Hitit Güneşi Bernarda Alba'nın Evi Mikado'nun Çöpleri Deli Dumrul Barış Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım Şahmeran Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası Yolcu Kaç Baba Kaç Tartuffe Burnunu Kaybeden Palyaço Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı Çetin Ceviz Ziyaretçi Rosa Lüksemburg Cam Bardaklar Kırılsın NAZAN KESAL'IN OYNADIĞI FİLMLER Kardeşim Benim Delibal Daire Saç Albatrosun Yolculuğu Vicdan Hüküm İklimler Uzak Yazgı İstanbul Kanatlarımın Altında Bir Sonbahar Hikayesi Kiralık Ev Waldo, Sen Neden Burda Değilsin Biri Aida Diğeri Zeliha Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri Gölge Oyunu NAZAN KESAL'IN OYNADIĞI DİZİLER Çocuk Halka Fazilet Hanım ve Kızları Analar ve Anneler Bugünün Saraylısı Kayıp Şehir Bir Ömür Yetmez Aşk ve Ceza Hicran Yarası Cennetin Çocukları Şölen Rüzgarlı Bahçe Aliye Yadigar Mühürlü Güller Berivan Şara Bizim Aile Öykülerle Yaşayanlar Tatlı Betüş Süper Baba