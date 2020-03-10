Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Nazan Kesal daha öne hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
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Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Güncel

Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Nazan Kesal daha öne hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizine yeni katılan ünlü oyuncu Nazan Kesal dizinin hayranları ve takipçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde.

10.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:50
Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Nazan Kesal daha öne hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Kariyerinde birçok dizi, film ve tiyatro da rol almış ünlü oyuncu Nazan Kesal, Bir Zamanlar Çukurova dizi ile ekranlara geri döndü. Ünlü oyuncuların ekranlara dönüşü büyük bir beğeni ve mutlulukla karşılandı. Ünlü oyuncu Ercan Kesal'ın da eşi olan Nazan Kesal hakkında merak edilenleri sizler için yanıtladık.

NAZAN KESAL KİMDİR?

Nazan Kesaldoğum tarihi: 28 Mart 1969

Nazan Kesal kaç yaşında: 50 yaşında

Nazan Kesal doğum yeri: Manisa

Nazan Kesal eşi: Ercan Kesal

Nazan Kesal mesleği: Türk sinema,dizi ve tiyatro oyunusu

Nazan Kesal

NAZAN KESAL'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlayan Nazan Kesal ardından üniversite eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen ünlü oyuncu Nazan Kesal, 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev çalıştı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan ünlü sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalışmalar yürttü. Nazan Kesal, Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Kendisi gibi oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir.

NAZAN KESAL'IN OYNADIĞI TİYATROLAR

Yaralarım Aşktandır

Torun İstiyorum

Özgürlük Oyunu

Karşılaşmalar

Hitit Güneşi

Bernarda Alba'nın Evi

Mikado'nun Çöpleri

Deli Dumrul

Barış

Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım

Şahmeran

Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası

Yolcu

Kaç Baba Kaç

Tartuffe

Burnunu Kaybeden Palyaço

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı

Çetin Ceviz

Ziyaretçi

Rosa Lüksemburg

Cam Bardaklar Kırılsın

NAZAN KESAL'IN OYNADIĞI FİLMLER

Kardeşim Benim

Delibal

Daire

Saç

Albatrosun Yolculuğu

Vicdan

Hüküm

İklimler

Uzak

Yazgı

İstanbul Kanatlarımın Altında

Bir Sonbahar Hikayesi

Kiralık Ev

Waldo, Sen Neden Burda Değilsin

Biri Aida Diğeri Zeliha

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri

Gölge Oyunu

NAZAN KESAL'IN OYNADIĞI DİZİLER

Çocuk

Halka

Fazilet Hanım ve Kızları

Analar ve Anneler

Bugünün Saraylısı

Kayıp Şehir

Bir Ömür Yetmez

Aşk ve Ceza

Hicran Yarası

Cennetin Çocukları

Şölen

Rüzgarlı Bahçe

Aliye

Yadigar

Mühürlü Güller

Berivan

Şara

Bizim Aile

Öykülerle Yaşayanlar

Tatlı Betüş

Süper Baba

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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